Fabiola Alanís: la educación y la cultura son el corazón del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia

Morelia, Michoacán, a 14 de noviembre de 2025.– La diputada Fabiola Alanís celebró los compromisos educativos y culturales anunciados por la presidenta Claudia Sheinbaum en la presentación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, que dentro de sus más de 100 acciones, marca un antes y un después en la transformación de Michoacán, afirmó la legisladora.

Entre los puntos más destacados se encuentra la expansión del programa de becas educativas, que beneficiará a más de 892 mil 600 estudiantes de todos los niveles con una inversión superior a 6 mil 300 millones de pesos, asimismo, se crea la nueva Beca Gertrudis Bocanegra, que reconocerá la trayectoria y el esfuerzo de más de 80 mil jóvenes mujeres de educación superior, como un homenaje al liderazgo y la valentía de las michoacanas.

“La educación es el instrumento más poderoso para construir paz, por eso, cada beca, cada aula, cada libro entregado a una niña o un joven michoacano, es una semilla de esperanza que florece en justicia y oportunidades”, expresó Fabiola Alanís.

El plan contempla además la ampliación de matrícula en 30 mil nuevos espacios en bachillerato y 50 mil en universidades públicas, junto con la apertura de 10 mil lugares en formación en inteligencia artificial, apostando por una educación de vanguardia que conecte a Michoacán con el futuro, a esto se suman los 10 Centros Comunitarios de Alto Rendimiento de la CONADE, que impulsarán la práctica deportiva como herramienta para la disciplina, la salud y la cohesión social.

En materia cultural, la diputada subrayó el anuncio de cuatro acciones prioritarias: Ampliación de los Coros en Movimiento, que beneficiarán a 5 mil niñas y niños; Fortalecimiento de los circuitos culturales con apoyo directo a artistas locales; Respaldo a creadores comunitarios, promoviendo la expresión artística desde los territorios; y, el programa “Michoacán Lee”, impulsado junto al Fondo de Cultura Económica, para fomentar el hábito de la lectura en niñas, niños y jóvenes.

“La paz no se decreta, se construye con educación, con cultura, con arte, con pensamiento crítico y con identidad. Michoacán es una tierra de sabiduría y talento, y el Plan de la presidenta Sheinbaum lo entiende y lo potencia”, señaló Fabiola Alanís.

La legisladora enfatizó que desde el Congreso del Estado se acompañará la implementación del plan, garantizando que los recursos educativos y culturales lleguen a cada región del estado y se traduzcan en oportunidades reales.

“Este esfuerzo conjunto del Gobierno de México y de Michoacán marca el rumbo de una nueva generación de jóvenes libres de miedo, comprometidos con su tierra y con la paz”, concluyó.