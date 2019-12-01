Fabiola Alanís: Invertir en infraestructura con enfoque de género transforma la vida de las mujeres en Michoacán

Morelia, Michoacán, a 28 de enero de 2026.- La presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Fabiola Alanís, afirmó que la inversión en infraestructura impulsada a través del Plan Michoacán representa una de las políticas públicas más efectivas para reducir brechas de desigualdad y mejorar la vida cotidiana de las mujeres en todas las regiones del estado.

Fabiola Alanís destacó que el presupuesto estatal 2026 destina una proporción histórica de recursos a infraestructura social, con obras en caminos, transporte, educación, salud, agua potable y espacios públicos, rubros que impactan directamente en el tiempo, la seguridad y las oportunidades de las mujeres.

“La infraestructura no es solo cemento y acero: es tiempo que las mujeres recuperan, seguridad en sus traslados, acceso a derechos y mejores condiciones para estudiar, trabajar y vivir con dignidad”, afirmó.

La legisladora subrayó que más del 50 % de los hogares en Michoacán están encabezados o sostenidos económicamente por mujeres, por lo que invertir en infraestructura cercana y funcional reduce traslados largos, gastos adicionales y riesgos asociados a la movilidad.



Asimismo, señaló que el Plan Michoacán, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, consolida una visión de desarrollo que pone a las personas en el centro y reconoce que sin igualdad territorial no hay igualdad de género.



“Cuando una obra pública llega a una comunidad, lo primero que cambia es la vida de las mujeres. Por eso decimos con claridad: la infraestructura también es política de género”, concluyó