Fabiola Alanís: Inversión social fortalece la economía de los hogares en Michoacán  

Zitácuaro, Michoacán, a 17 de enero de 2026.– La inversión social impulsada por el Gobierno de México a través de programas y becas se ha convertido en un respaldo directo para la economía de las familias michoacanas, afirmó la diputada Fabiola Alanís durante una asamblea informativa realizada en la comunidad de San Felipe de los Alzati, en el municipio de Zitácuaro.



Desde este encuentro con mujeres de la región, la legisladora destacó que los programas sociales reconocen el trabajo cotidiano que realizan las amas de casa y permiten que el ingreso familiar rinda más en los hogares.



“Las becas y apoyos sociales son un alivio real para las familias; ayudan a cubrir gastos básicos y a que el esfuerzo diario de las mujeres tenga mayor respaldo”, señaló.



Fabiola Alanís subrayó que las becas universales para niñas, niños y jóvenes —desde educación básica hasta nivel superior— reducen de manera significativa los gastos asociados a la educación.



“Cuando una familia recibe una beca, no solo gana el estudiante; gana toda la casa, porque se liberan recursos para alimentación, transporte y otras necesidades”, explicó.



En la asamblea, en la que también participó la diputada Emma Rivera Camacho, se informó a las asistentes sobre los distintos programas sociales vigentes y los requisitos para acceder a ellos.



Entre los apoyos destacados se encuentran la Beca Universal para educación básica, la Beca Gertrudis Bocanegra para estudiantes universitarios, Jóvenes Construyendo el Futuro, Jóvenes Escribiendo el Futuro, la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, la Pensión para Mujeres de 60 a 64 años y la Beca Rita Cetina.



La presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado enfatizó la importancia de que las familias se mantengan informadas sobre los periodos de registro.



“Hoy el derecho a la educación está respaldado con becas universales y, con el Plan Michoacán, se garantiza que las y los jóvenes universitarios cuenten con apoyo para no abandonar sus estudios”, puntualizó.



Fabiola Alanís añadió que el fortalecimiento de la inversión social también es una estrategia clave para la construcción de la paz en Michoacán. “Cuando las juventudes tienen oportunidades educativas y un horizonte de futuro, se reducen las desigualdades y se cierran caminos a la violencia”, afirmó.



Finalmente, destacó que la coordinación entre el Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y el Gobierno de Michoacán, que preside Alfredo Ramírez Bedolla, ha permitido consolidar programas sociales que mejoran las condiciones de vida en comunidades urbanas y rurales.



La asamblea en Zitácuaro forma parte de los recorridos territoriales que realiza la diputada para informar sobre los avances legislativos y acercar a la población los beneficios de la inversión social que hoy llegan de manera directa a las familias michoacanas.