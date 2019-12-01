Fabiola Alanís: Histórico respaldo ciudadano a Claudia Sheinbaum alcanza más de 77% de aprobación en enero

Morelia, Michoacán, a 26 de enero de 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, registra en enero un nivel de aprobación superior al 77 por ciento, una cifra histórica que refleja el amplio respaldo social a su gobierno y al trabajo cotidiano que encabeza en favor de todas y todos los mexicanos, afirmó la diputada y presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Fabiola Alanís.



La presidenta se refirió este lunes a una encuesta de FactoMétrica que revela este dato. Por este motivo, lalegisladora subrayó que este respaldo abrumador es producto del liderazgo firme, cercano y con resultados que ha demostrado la Presidenta en la conducción del país, incluso en contextos complejos a nivel nacional e internacional.



“Más de siete de cada diez mexicanas y mexicanos respaldamos a la presidenta Claudia Sheinbaum porque gobierna con honestidad, sensibilidad social y una visión clara de justicia y bienestar. Es una aprobación que se construye todos los días, con resultados y con cercanía al pueblo”, expresó.



Fabiola Alanís destacó que en Michoacán el apoyo a la Presidenta es amplio y sólido, particularmente por el impulso decidido que ha brindado al estado a través del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, una estrategia integral que atiende las causas de la violencia y fortalece el desarrollo social, educativo, económico y de infraestructura.



“En Michoacán hay reconocimiento y agradecimiento a la Presidenta por su respaldo permanente. El Plan Michoacán es una muestra clara de que su gobierno no deja solos a los estados y apuesta por soluciones de fondo, con inversión social, coordinación institucional y justicia social”, afirmó.



La coordinadora parlamentaria señaló que los altos niveles de aprobación reflejan la confianza del pueblo en un proyecto de nación que ha puesto en el centro a las personas, ha fortalecido los derechos sociales y ha consolidado un modelo de gobierno cercano, austero y eficaz.



“Cuando el gobierno cumple, cuando hay congruencia entre lo que se dice y lo que se hace, el pueblo responde con confianza. Hoy México tiene mucha Presidenta y un respaldo ciudadano que confirma que la transformación sigue firme y fuerte”, concluyó Fabiola Alanís.