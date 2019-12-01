Fabiola Alanís: “Fortaleceremos el apoyo a la comunidad migrante”

Morelia, Mich., a 9 de agosto de 2025.- La diputada Fabiola Alanís Sámano aseguró que se fortalecerá el apoyo a la comunidad migrante a través de la participación de varios sectores, mediante los trabajos que se desarrollarán a nivel nacional con la Coordinación de Mexicanos en el Exterior.

Este sábado 9 de agosto, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena instaló en Michoacán la Coordinadora de Mexicanos en el Exterior Michoacán, en el que participaron la Presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado; la secretaria General del CEN, Carolina Rangel Gracida; el secretario Nacional de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior, Alejandro Robles Gómez; y el dirigente de Morena en Michoacán, Jesús Mora González; así como representaciones de la comunidad migrante, legisladoras, legisladores y militantes del partido.

La coordinadora de la bancada morenista en el Congreso del Estado refirió que desde el Poder Legislativo se ha rechazado categóricamente la política impulsada por el gobierno de Donald Trump en contra de la población migrante, caracterizada por la criminalización y persecución de connacionales, lo que provoca un constante retorno de michoacanas y michoacanos a nuestro país.

Esta embestida, dijo la diputada Fabiola Alanís, en apenas siete meses, se acompañó de una constante amenaza de tarifas arancelarias al comercio entre ambos países, de la imposición de un impuesto al envío de remesas y, también, de la amenaza del uso del ejército estadounidense en territorio mexicano para un supuesto combate a la producción de estupefacientes.

En esta relación de alta complejidad con el vecino país del norte, dijo la legisladora y economista, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha impulsado una decidida política de cooperación sin subordinación y de respeto pleno a la soberanía nacional.

En ese sentido, la diputada Fabiola Alanís refrendó su respaldo desde el Congreso y desde la militancia michoacana a favor de la política exterior establecida por la presidenta Claudia Sheinbaum, y aseguró que la nueva Coordinadora de Mexicanos en el exterior será una pieza clave en la organización de esfuerzos para la protección de las y los michoacanos en Estados Unidos.