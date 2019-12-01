Fabiola Alanís felicita a la presidenta Claudia Sheinbaum por su primer informe de gobierno

Morelia, Michoacán, 1 de septiembre de 2025.- La Presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Michoacán, diputada Fabiola Alanís Sámano, felicita a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, por la presentación de su primer informe de gobierno.

Fabiola Alanís destaca que bajo el liderazgo de la presidenta se han consolidado avances notables en la reducción de la pobreza y el fortalecimiento de la economía nacional, lo que garantiza certeza y estabilidad para las familias mexicanas. “Hoy tenemos un país que crece con rumbo, que genera oportunidades y que pone en el centro el bienestar de la gente”, expresó.

La legisladora michoacana subrayó que uno de los pilares de este gobierno es el firme respaldo a las mujeres, con políticas públicas de igualdad, programas sociales robustos y acciones que garantizan su acceso a la justicia y a una vida libre de violencia.

Asimismo, reconoció la capacidad de la presidenta Sheinbaum para mantener la gobernabilidad y la estabilidad política en un contexto internacional complejo, demostrando que México se fortalece con diálogo, acuerdos y resultados.

“Claudia Sheinbaum ha demostrado que gobernar con honestidad, compromiso y cercanía con el pueblo no solo es posible, sino que rinde frutos para millones de mexicanas y mexicanos. Desde Michoacán refrendamos nuestro respaldo a su proyecto de transformación”, finalizó la doctora en Ciencias Sociales.