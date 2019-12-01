Fabiola Alanís: escuelas deben ser espacios comunitarios para reconstruir el tejido social

Morelia, Michoacán, a 10 de abril de 2026.- La construcción de la paz en Michoacán no puede entenderse sin una apuesta decidida por la educación, afirmó la diputada Fabiola Alanís al destacar que las escuelas deben consolidarse como espacios de formación integral, convivencia y reconstrucción del tejido social.



Sostuvo que la enorme inversión de la cuarta transformación en la educación en Michoacán, anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum, responde también a los desafíos en materia de seguridad, por eso es indispensable atender las causas de fondo, y una de las más importantes es garantizar que niñas, niños y jóvenes tengan acceso a educación de calidad, entornos seguros y oportunidades de desarrollo.



“La paz no se construye únicamente con acciones de contención, sino con prevención, y ahí la educación juega un papel central. Necesitamos escuelas que formen, que incluyan y que abracen a nuestras comunidades”, expresó.



La legisladora subrayó que las escuelas pueden convertirse en verdaderos centros comunitarios, donde además del aprendizaje académico, se promuevan actividades culturales, deportivas y de formación en valores, contribuyendo a alejar a las y los jóvenes de contextos de violencia.



En ese sentido, destacó la importancia de impulsar programas que fomenten la cultura de paz desde edades tempranas, así como estrategias que fortalezcan la participación de madres, padres de familia y docentes en la vida escolar.



“Cuando una niña o un niño encuentra en su escuela un espacio seguro, con oportunidades y acompañamiento, estamos sembrando paz a largo plazo”, señaló.



Asimismo, reconoció los esfuerzos que se han realizado para fortalecer la infraestructura educativa en el estado, al considerar que contar con espacios dignos también es parte fundamental para garantizar entornos adecuados de aprendizaje y convivencia.



Finalmente, reiteró que apostar por la educación es apostar por el futuro de Michoacán, y que solo a través de políticas integrales que combinen bienestar, inclusión y formación, será posible avanzar hacia una sociedad más justa, segura y en paz.