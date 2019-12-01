Fabiola Alanís encabeza preferencias rumbo a 2027 en Michoacán: MEBA

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Febrero de 2026 a las 18:36:57

Morelia, Michoacán, a 3 de febrero de 2026.- La encuesta de Mendoza Blanco y Asociados (MEBA) de enero revela que la diputada local Fabiola Alanís es el perfil con mayor crecimiento y preferencia electoral rumbo a la elección para la gubernatura de Michoacán en 2027.

El estudio muestra que Fabiola Alanís registra una ventaja de dos a uno frente al resto de las y los aspirantes medidos, incluidos perfiles de partidos de oposición y candidaturas independientes.

En el rubro de conocimiento, Fabiola Alanís alcanza 18.2%, más de 10 puntos que Gladyz Butanda (8.1%) y Gabriela Molina (7.9%), siendo Alanís la mujer con mayor posicionamiento rumbo al proceso electoral.

En los escenarios constitucionales, Fabiola Alanís obtiene 41.1% de preferencia efectiva, superando a Alfonso Martínez (PAN), Guillermo Valencia (PRI), Carlos Herrera (MC) y a Grecia Quiroz.

La encuesta también revela que Raúl Morón presenta 39.1% de preferencia, por debajo del registro de Fabiola Alanís y de Carlos Torres Piña, quienes empatan, pero en los careos es Alanís el perfil con mayor competitividad electoral del partido.

En cuanto a la preferencia partidista, Morena se mantiene fuerte en Michoacán con 35.4%, seguido por el PAN con 15.5%, el PRI con 12.3% y Movimiento Ciudadano con 9.5%. Esta ventaja se amplía en los escenarios donde Morena compite con Fabiola Alanís como candidata.

Mendoza Blanco y Asociados es una casa encuestadora de reconocido prestigio nacional, cuyos estudios son considerados por Morena en sus procesos de selección de candidatas y candidatos, debido a su rigor metodológico y levantamientos en campo.