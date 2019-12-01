Fabiola Alanís encabeza competitividad de Morena rumbo a 2027; MEBA la coloca al frente en careos electorales

Morelia, Michoacán, a 10 de febrero 2026.- La más reciente medición de Mendoza Blanco & Asociados (MEBA) perfila un escenario favorable para la coordinadora parlamentaria de Morena, Fabiola Alanís Sámano, rumbo al proceso interno por la candidatura al Gobierno de Michoacán.



El estudio, levantado del 16 al 18 de enero de 2026, ubica a la legisladora como el perfil más competitivo del bloque guinda, al registrar 41.1% de intención de voto en un ejercicio de careo frente a distintas fuerzas políticas.



En ese escenario, Alanís supera con amplitud a los principales referentes opositores: Alfonso Martínez (14.8%), Guillermo Valencia (10.6%) y Carlos Herrera (9.9%), además de colocarse por encima de una eventual candidatura independiente, que alcanza 19.9%.



La medición también explora escenarios con otros perfiles de Morena.



Cuando el abanderado es Raúl Morón Orozco, el partido registra 39.1%, es decir, dos puntos por debajo del nivel alcanzado por Alanís.



En el caso de Carlos Torres Piña, el ejercicio arroja 41.4%, apenas tres décimas por encima de la diputada, dentro del margen de error estadístico.



No obstante, el análisis cualitativo del estudio atribuye a Alanís ventajas en atributos como posicionamiento, crecimiento electoral y competitividad territorial.



MEBA es considerada una de las firmas con mayor reconocimiento metodológico en mediciones vinculadas a procesos internos de Morena, por lo que sus resultados suelen ser referencia para evaluar escenarios de definición.



Bajo esa óptica, el estudio confirma tres tendencias:



Morena mantiene ventaja frente a la oposición.

Sus perfiles son competitivos en distintos escenarios.

Fabiola Alanís lidera uno de los posicionamientos más sólidos.



Los resultados refuerzan el ascenso político de la legisladora, quien ha construido presencia estatal vinculada a la agenda social de la Cuarta Transformación y a su trabajo legislativo.



Aunque el proceso formal aún no inicia, las mediciones comienzan a perfilar la disputa interna.



Hoy, la fotografía que traza MEBA es clara: dentro de Morena, Fabiola Alanís se posiciona como uno de los perfiles que marcan el ritmo de la contienda rumbo a 2027.