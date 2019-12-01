Fabiola Alanís en Zinapécuaro: este camino es por la justicia

Zinapécuaro, Michoacán, 23 de agosto de 2025.- "De lo que se trata en este camino es de luchar por la justicia”, afirmó la diputada Fabiola Alanís Sámano durante un encuentro con familias alfareras en el municipio de Zinapécuaro.

En el marco de una asamblea informativa legislativa, la coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado coincidió con la diputada por Zitácuaro, Emma Camacho Rivera y el legislador por Pátzcuaro, Antonio Mendoza Torres, en refrendar el compromiso de impulsar desde el Congreso políticas que fortalezcan la riqueza artesanal y turística de Zinapécuaro, respaldando a sus comunidades en los distintos foros y gestiones.

La doctora en Ciencias Sociales recordó que “nuestra obligación es cumplir con el mandato que nos dejó el licenciado Andrés Manuel López Obrador: por el bien de todos, primero los pobres”. En ese sentido, destacó que gracias a los programas sociales y a las políticas públicas de la Cuarta Transformación, casi medio millón de michoacanas y michoacanos han salido de la pobreza en los últimos años.

Acompañada también por el director de Artesanías de Zinapécuaro, Pablo Hernández, Alanís subrayó que aún existen cerca de 300 mil personas en pobreza extrema en Michoacán, un desafío que la 76 Legislatura atenderá con responsabilidad en el ámbito de sus facultades.

Finalmente, informó que mes con mes, esta municipalidad recibe alrededor de 50 millones de pesos a través de los programas sociales del Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, recursos que representan esperanza y bienestar para las familias de la región.