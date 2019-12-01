Fabiola Alanís: en 2026 seguiremos consolidando el segundo piso de la 4T

Tuxpan, Michoacán, a 19 de octubre de 2025.- En Michoacán vamos a hacer nuestra tarea y a dar lo que la gente demanda de nosotras, afirmó la diputada Fabiola Alanís, al asegurar que en el 2026 van a seguir mejorando las condiciones para las personas por condución de la presidenta Claudia Sheinbaum.

La legisladora de Morena llevó acabo una asamblea informativa en Tuxpan, en la que estuvo acompañada por el presidente de este municipio, David López Flores; la presidenta municipal de Irimbo, Azucena Ruiz Alanís; por la diputada por Zitácuaro, Emma Rivera Camacho, así como por decenas de militantes y liderazgos regionales.

Desde aquí, recordó los grandes logros de la Cuarta Transformación, entre los que destacó los beneficios de los programas sociales, los cuales fueron llevados al ámbito constitucional para garantizar su aplicación para todas y todos.

Fabiola Alanís también recordó que 13.4 millones de mexicanas y mexicanos salieron de la pobreza, gracias a las políticas públicas que desde el 2018 implementó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que ahora da continuidad la presidenta Claudia Sheinbaum, lo que implica que esta cantidad de personas ya pueden hacer sus tres comidas al día.

Afirmó la fundadora de Morena que en el 2026 "van a seguir mejorando las condiciones para la gente, porque es tiempo de mujeres y de transformación", seguidamente, reconoció la labor y dedicación de la presidenta Claudia Sheinbaum para atender los últimos desastres naturales: “Es una presidenta honesta y trabajadora, cuándo habíamos visto a un presidente andar entre el lodo, mojándose, caminado por las calles inundadas y metiéndose a las casas para ver qué les hace falta".

Finalmente, Fabiola Alanís felicitó la labor del gobierno de Tuxpan y pronunció que desde el Congreso del Estado "estamos siempre en la disposición de apoyar para que le vaya bien siempre a este gran municipio, porque el pueblo es la inspiración y la fuerza de nuestro movimiento".