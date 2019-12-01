Fabiola Alanís: El Presupuesto 2026 priorizará seguridad, salud, educación y bienestar

Fabiola Alanís: El Presupuesto 2026 priorizará seguridad, salud, educación y bienestar
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Noviembre de 2025 a las 12:50:23
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 22 de noviembre de 2025.- La diputada Fabiola Alanís afirmó que el Proyecto de Presupuesto de Egresos de Michoacán 2026, entregado ayer al Congreso del Estado, refleja una ruta clara: colocar el gasto social en el centro de las decisiones públicas y responder a las necesidades más urgentes de las y los michoacanos, con énfasis en seguridad, salud, educación y programas sociales.

Recordó que el proyecto incluye un complemento específicamente destinado al Plan Michoacán, lo que permitirá fortalecer sus acciones prioritarias y acelerar la implementación de programas coordinados con el Gobierno de México.

“Es un presupuesto que reconoce la realidad del estado y asume el reto de construir la paz. Ahora toca al Congreso revisar cada rubro con responsabilidad, rigor y visión de futuro”, señaló.

Fabiola Alanís destacó que el análisis legislativo se realizará con total seriedad, escuchando a especialistas, municipios y sectores sociales, con el objetivo de orientar los recursos a donde realmente se necesitan.

“Vamos a garantizar que cada peso se convierta en acciones concretas: más seguridad en los municipios, mejor infraestructura de salud, escuelas dignas y apoyo directo a quienes menos tienen. Ese es el sentido humanista de la Cuarta Transformación”, enfatizó.

La diputada recalcó que el presupuesto 2026 debe consolidar el modelo humanista que distingue a la 4T, el cual coloca al centro la dignidad de las personas, la justicia social y el acceso efectivo a los derechos, así mismo, subrayó que esta visión no se construye desde el escritorio, sino desde el territorio.

“La mirada municipalista es clave; los cambios reales se viven en las comunidades, en las colonias, en las localidades rurales. El Congreso será un puente para que municipios y regiones tengan mayor fuerza y recursos”, afirmó.

Finalmente, Fabiola Alanís reiteró que acompañará el proceso de revisión presupuestal con total compromiso y espíritu de construcción: “Michoacán exige resultados y desde el Congreso vamos a trabajar para que este presupuesto se traduzca en bienestar, seguridad y oportunidades para todas y todos”, concluyó

Noventa Grados
Más información de la categoria
Asegura Policía Estatal de Caminos remolque con 45 mil litros de combustible en Celaya, Guanajuato
Aseguran sustancias nocivas en empresa de paquetería de Tarímbaro, Michoacán
Camión de carga arde en plena Autopista de Occidente, en Michoacán; lo atribuyen a fallo mecánico
Aseguran dos campamentos clandestinos, una Jeep robada y más de 5 kilos de estupefaciente en operativo sorpresa del Plan Paricutín en Uruapan, Michoacán
Más información de la categoria
Mariposa Monarca Arriba al Santuario El Rosario en Ocampo: Expectativas de Visitas Superiores al Año Pasado
Envían a Bolsonaro a prisión por riesgo de escape; aseguran que intentó retirar tobillera
Subastan en millonaria cifra cámara fotográfica del papa Francisco
En Uruapan, Michoacán, rescatan a tres personas secuestradas y detienen a un presunto plagiario
Comentarios