Fabiola Alanís: El futuro de Michoacán se defiende con oportunidades para la juventud

Morelia, Michoacán, a 2 de diciembre de 2025.- La diputada Fabiola Alanís Sámano afirmó que el bloque de inversión que impulsan el gobierno federal y estatal da un giro decisivo hacia las juventudes, ya que este proyecto no solo combate la violencia con seguridad, sino con esperanza, creatividad, oportunidades y proyectos de vida para quienes serán el futuro de Michoacán.

Compartió que el plan incluye una serie de acciones concretas para jóvenes como inversión en infraestructura educativa, rehabilitación de escuelas, construcción de nuevos espacios formativos, mejora de aulas, equipamiento tecnológico y recursos para facilitar el acceso a la educación, así como la creación y fortalecimiento de lugares para el deporte y recreación, con centros comunitarios y de alto rendimiento, para fomentar la actividad física, el talento y la inclusión social.

En lo que respecta a la promoción de la cultura, la lectura y la identidad, la diputada Fabiola Alanís agregó que se tienen proyectadas actividades a través de programas de lectura, circuitos culturales, talleres artísticos y apoyo a jóvenes creadores, para dotar de alternativas sanas que alejen de la marginalidad y la violencia.

Fabiola Alanís destacó la implementación de programas y acciones que pueden fomentar el empleo juvenil, capacitación técnica y oportunidades de desarrollo en sectores estratégicos, qué reduzcan la vulnerabilidad social y abran caminos de crecimiento legítimo.

Subrayó que estos esfuerzos son parte de la visión de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien ha puesto énfasis en dar un giro generacional a la política de paz: "No solo con fuerza, sino con oportunidades reales, la transformación de Michoacán necesita sembrar futuro. Y ese futuro está en nuestros jóvenes, en su talento, su creatividad y su deseo legítimo de progreso”, dijo.

“Cuando le damos a un joven una escuela digna, un espacio para ser atleta o artista, una beca o una oportunidad laboral, le estamos diciendo: Sí puedes, sí vales, sí importas. Eso no es solo política social, es dignidad, es paz, es justicia social”, expresó Fabiola Alanís.

La legisladora celebró la buena disposición de los gobiernos municipales, estatal y federal para trabajar en coordinación con la sociedad civil y acompañar este proceso en beneficio de las familias. “No basta con construir espacios físicos, hay que construir comunidad, solidaridad y esperanza”, resaltó.

Finalmente, convocó a todas y todos los jóvenes michoacanos a ver en este 2026 un año decisivo: “Este presupuesto y este plan representan un respaldo histórico hacia ustedes. Es momento de soñar en grande, de trabajar, de estudiar, de crear y de transformar. Michoacán necesita su energía, su talento y su valentía”.