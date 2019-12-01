Fabiola Alanís dialoga con vecinas y vecinos de Morelia sobre avances de la 4T y comparte el Día de la Candelaria

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Febrero de 2026 a las 10:42:04

Morelia, Michoacán, a 2 de febrero de 2026.- En un ambiente de cercanía y diálogo directo, la diputada local y referente de la Cuarta Transformación en Michoacán, Fabiola Alanís, sostuvo este fin de semana una serie de encuentros con vecinas y vecinos de distintas colonias de Morelia, donde compartió información sobre las acciones que encabeza el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, así como los avances legislativos que fortalecen el proyecto de la Cuarta Transformación.

Durante los recorridos y reuniones comunitarias, Fabiola Alanís destacó que el gobierno federal ha dado continuidad y profundizado el modelo humanista iniciado en 2018, con políticas públicas enfocadas en el bienestar social, la atención a las causas de la desigualdad y el fortalecimiento de los derechos sociales.

“La Cuarta Transformación avanza porque está anclada en el pueblo. Las decisiones que se toman desde el gobierno y desde el Congreso tienen sentido cuando se explican, se dialogan y se construyen junto a la gente”, expresó.

El sábado, Fabiola Alanís visitó la colonia La Soledad, donde sostuvo un diálogo directo con vecinas y vecinos para conocer sus principales necesidades.

Durante la reunión, la diputada destacó la importancia de la organización territorial y señaló que “Morena es un partido organizado, y los comités seccionales son el medio para impulsar la transformación en las colonias, además de ser un vínculo con las autoridades para buscar soluciones a las problemáticas que viven las y los vecinos”.

Como parte de estos encuentros, la legisladora hizo entrega del periódico Regeneración, con el objetivo de acercar información clara y veraz sobre el rumbo del país, las reformas impulsadas desde el ámbito legislativo y los resultados concretos del proyecto de transformación en beneficio de las familias mexicanas.

El domingo, la agenda continuó con la Asamblea de Morena en el Distrito 10 de Morelia, donde Fabiola Alanís se reunió con militantes y simpatizantes del movimiento, a quienes reconoció por su trabajo organizativo y su compromiso con la Cuarta Transformación.

En este espacio, subrayó que Morena ya supera los 11 millones de personas afiliadas a nivel nacional, reflejo de un movimiento que se construye desde el territorio y con la participación activa de la ciudadanía.

En el marco del Día de la Candelaria, Fabiola Alanís también compartió tamales con las y los asistentes, resaltando el valor de las tradiciones populares como espacios de convivencia, identidad y organización comunitaria.

“La política que transforma no se hace desde arriba, se hace aquí, en las colonias, en las mesas compartidas, escuchando y construyendo comunidad”, señaló.

Las y los vecinos reconocieron la importancia de estos ejercicios de diálogo directo, donde pudieron expresar inquietudes, plantear propuestas y conocer de primera mano las acciones que impulsa el gobierno federal y el trabajo legislativo en Michoacán.

Con estos encuentros, Fabiola Alanís reafirmó su compromiso de mantener una relación permanente con la ciudadanía, fortalecer la organización social y seguir trabajando desde el territorio por la consolidación del segundo piso de la Cuarta Transformación.