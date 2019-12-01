Fabiola Alanís: debemos garantizar transporte público seguro para las mujeres en Michoacán

Morelia, Michoacán, a 5 de marzo de 2026.- Con el objetivo de fortalecer la protección de las mujeres en el espacio público, la diputada Fabiola Alanís propone actualizar la ley para garantizar condiciones de seguridad, prevención y atención ante casos de acoso y violencia en el transporte público del estado.

“Las mujeres no tendrían que planear su ruta pensando en el miedo. El derecho a la movilidad debe ejercerse con libertad, no con temor.”



La legisladora señaló que miles de mujeres en Michoacán enfrentan diariamente situaciones de acoso, hostigamiento y agresiones mientras se trasladan, lo que limita su derecho a la educación, al trabajo y a la participación social.



“La violencia en el transporte no es un hecho aislado, es una expresión más de la violencia estructural que viven las mujeres. Y el Estado tiene la obligación de prevenirla y sancionarla.”



La iniciativa propone fortalecer el marco normativo estatal para incorporar protocolos obligatorios de prevención y atención a casos de acoso y violencia sexual en el transporte público, establecer capacitación con perspectiva de género para concesionarios, operadores y personal administrativo.

Además de implementar mecanismos de denuncia accesibles, ágiles y seguros para las usuarias, e impulsar medidas tecnológicas y operativas que incrementen la vigilancia y la reacción inmediata ante incidentes.



Fabiola Alanís destacó que garantizar la seguridad de las mujeres en el transporte no es un tema secundario, sino una condición indispensable para la igualdad sustantiva.



“Si una mujer no puede trasladarse con seguridad a su trabajo o a su escuela, entonces sus derechos están limitados. La movilidad segura es un derecho, no un privilegio.”



Subrayó que la iniciativa no busca únicamente sancionar, sino transformar la cultura institucional y social en torno al respeto y la prevención.



“No podemos normalizar el acoso. No podemos decirles a las mujeres que cambien de horario, de ruta o de forma de vestir. Lo que debe cambiar es el sistema que permite la violencia.”



La diputada enfatizó que la construcción de paz en Michoacán pasa por garantizar espacios públicos seguros para todas y sin duda, los operadores y concesionarios del transporte estarían dispuestos a ser parte de esta transformación en favor de las mujeres.



“Queremos un estado donde las niñas, las jóvenes y las mujeres adultas se suban al transporte con tranquilidad. La seguridad también es igualdad.”



Reiteró que esta propuesta forma parte de una agenda integral para erradicar la violencia de género y garantizar a las mujeres una vida libre de violencias.



Finalmente, destacó que la presentación del Morebús podría representar una alternativa de transporte eficiente y seguro para las mujeres.