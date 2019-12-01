Fabiola Alanís consolida diálogo con empresarias, comerciantes y suma apoyo de autoridades municipales y líderes sociales en la región Ciénega

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Marzo de 2026 a las 19:26:49

Sahuayo y Jiquilpan, Michoacán, 21 de marzo de 2026.- En una intensa jornada de trabajo en la región Ciénega, Fabiola Alanís fortaleció su agenda territorial al reunirse con empresarias, autoridades sociales y municipales, consolidando un bloque de diálogo y coincidencias en torno al desarrollo económico, la justicia social y el futuro de Michoacán.

Durante su encuentro con empresarias y comerciantes de la región, Fabiola Alanís reafirmó su compromiso de construir políticas públicas desde el territorio, escuchando directamente a quienes sostienen la economía local.

“Las mujeres empresarias y comerciantes son motor de desarrollo. Escucharlas y acompañarlas no es solo un acto de gobierno, es una decisión política para transformar las condiciones económicas desde la raíz”, sostuvo.

En este espacio, se abordaron temas clave como acceso a financiamiento, fortalecimiento de negocios, capacitación y generación de redes productivas, destacando la necesidad de impulsar acciones concretas que permitan a las mujeres crecer en condiciones más justas.

Posteriormente, la legisladora sostuvo reuniones con autoridades municipales de la región, con quienes coincidió en la importancia de fortalecer la coordinación institucional y avanzar en una agenda común que responda a las necesidades reales de la población.

En un ambiente de apertura y coincidencia política, los liderazgos políticos y sociales expresaron su disposición de trabajar de manera conjunta en proyectos que impulsen el desarrollo regional, el bienestar social y la consolidación de la transformación en Michoacán.

“Hoy más que nunca necesitamos sumar esfuerzos, construir unidad y trabajar con una visión clara de futuro. La transformación no es de una sola persona, es un proyecto colectivo que se construye con todas y todos”, expresó Fabiola Alanís.

La diputada destacó que estos encuentros reflejan un momento político importante, en el que distintos actores territoriales coinciden en la necesidad de consolidar un proyecto que dé continuidad a los avances de la Cuarta Transformación en el estado.

“Cuando hay coincidencias en las causas y en el rumbo, se construyen alianzas sólidas. Y hoy estamos viendo cómo en distintas regiones de Michoacán se fortalece un proyecto con respaldo social, territorial y político”, enfatizó.

Finalmente, Fabiola Alanís reiteró que continuará recorriendo el estado, dialogando con sectores productivos y autoridades locales, convencida de que el futuro de Michoacán se construye con unidad, cercanía y compromiso con el pueblo.

“Seguimos sumando voluntades, porque el objetivo es claro: un Michoacán con más oportunidades, con más justicia y con bienestar para todas y todos”, concluyó.