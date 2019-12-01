Fabiola Alanís: Con unidad, Michoacán no le fallará a la Presidenta Claudia Sheinbaum ni a Morena

Ciudad Hidalgo, Michoacán, a 19 de julio de 2026.- Fabiola Alanís destacó el firme respaldo de los municipios de la región oriente del estado al proyecto de la Cuarta Transformación, al sostener que este gobierno ha demostrado que llega al gobierno con el pueblo y para el pueblo.



Durante la asamblea en defensa de la soberanía nacional celebrada en este municipio, afirmó que se está fortaleciendo el trabajo territorial con base en la unidad, porque Morena trabaja con unidad y no le fallará al pueblo ni a la Presidenta Claudia Sheinbaum.



Fabiola Alanís se reunió con militantes fundadores y líderes de MORENA provenientes de Ciudad Hidalgo, Tuxpan, Contepec, Zitácuaro, Maravatío y otros municipios de la región, desde donde destacó:



“Apoyamos la transformación por el profundo amor que le tenemos a nuestro país, y respaldamos las acciones del gobierno humanista desde 2018, porque ha quedado claro que cuando llega el poder del pueblo y para el pueblo, las cosas cambian en beneficio de quienes más lo necesitan; ahí están los programas sociales para demostrarlo”.



En su intervención, enumeró los logros alcanzados, entre los que puntualizó que 13.4 millones de adultos mayores salieron de la pobreza, así como una inversión histórica para 22 millones de jóvenes en todo el país, quienes reciben becas de manera permanente y el incremento al salario mínimo en un 154% en ocho años, que pasó de 88 a 315 pesos, factor clave para elevar el ingreso familiar.



Fabiola Alanís informó que en poco tiempo ha recorrido un número importante de municipios, encontrando una respuesta entusiasta de la militancia, a quienes ha hecho un llamado a no olvidar los orígenes del movimiento ni a quienes iniciaron este cambio en 2018, y rindió un sentido reconocimiento a las decenas de habitantes del oriente michoacano que perdieron la vida durante la represión del gobierno de Carlos Salinas de Gortari.



“Falta mucho por hacer, pero debemos seguir apoyando a la presidenta Claudia Sheinbaum en la defensa de la soberanía nacional. Hoy más que nunca debemos dejar claro que hay que proteger a nuestras y nuestros migrantes: no son criminales, son trabajadores. Todas y todos tenemos familia laborando en Estados Unidos; es gente honrada y trabajadora”, subrayó.



Finalmente, puntualizó: “Es tiempo de transformación y es tiempo de mujeres, pero sobre todo es tiempo de principios. No se trata de luchar por cargos, sino de servirle a la gente y honrar los valores que dieron origen a nuestro movimiento”.