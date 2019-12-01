Fabiola Alanís: Con 30 mil nuevos espacios educativos del Plan Michoacán se construye la paz en el estado

Morelia, Michoacán, a 8 de enero de 2026.- La diputada Fabiola Alanís celebró el arranque de una etapa histórica para la educación en Michoacán, derivada del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, que contempla casi 30 mil nuevos espacios educativos en educación media superior, además de ampliaciones de planteles y construcción de infraestructura escolar en beneficio de miles de jóvenes.

Este componente educativo del plan incluye la creación de nuevos planteles y la ampliación de escuelas para garantizar que más jóvenes puedan estudiar cerca de sus comunidades y reducir la deserción escolar, especialmente en regiones con mayores rezagos.

Este esfuerzo, desarrollado de manera conjunta entre la federación, el estado y los municipios, permite acercar la educación a las y los jóvenes que hoy enfrentan barreras de distancia, transporte y oportunidades.

“La educación es la base para la construcción de paz. Cada nuevo espacio educativo es una oportunidad de vida para nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Con este impulso, estamos abriendo caminos para que las nuevas generaciones puedan desarrollarse, estudiar cerca de casa y construir un futuro con más oportunidades”, afirmó Fabiola Alanís.

El Plan Michoacán contempla además la apertura de 10 nuevos bachilleratos tecnológicos, 20 ampliaciones de planteles existentes y la expansión de ciberbachilleratos en zonas rurales y urbanas, con la intención de integrar paulatinamente a cerca de 30 mil estudiantes más al sistema educativo.

Estas acciones forman parte de una estrategia más amplia de la Secretaría de Educación Pública (SEP), que en 2026 tiene previsto generar más de 95 mil nuevos lugares en educación media superior en todo el país, cifras que colocan a Michoacán como una entidad que avanza con dinamismo en la ampliación de oportunidades educativas para su juventud.

Fabiola Alanís también recordó que estos esfuerzos se complementan con programas sociales como la Beca Gertrudis Bocanegra, que apoyará a más de 80 mil estudiantes de educación superior con recursos para transporte, facilitando su permanencia en las aulas y contribuyendo a reducir la deserción escolar.

“La Presidenta Claudia Sheinbaum está comprometida con impulsar un desarrollo integral que ponga a Michoacán y sus jóvenes en el centro de la política pública. Esto va más allá de ampliar espacios: es abrir rutas reales de esperanza, justicia y bienestar para nuestras generaciones presentes y futuras”, agregó.

La legisladora concluyó que este avance educativo es una pieza clave en la estrategia de consolidar la paz en el estado: “Porque cuando garantizamos educación de calidad, ofrecemos oportunidades, reducimos las desigualdades y damos herramientas para la vida, también construimos paz”.