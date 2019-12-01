Fabiola Alanís: con 1,442 mdp, FAEISPUM fortalece a los municipios y acerca soluciones reales a la gente

Morelia, Michoacán, a 23 de marzo de 2026.- La presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Michoacán, Fabiola Alanís, destacó que el Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales (FAEISPUM) consolida una visión municipalista que permite acercar soluciones reales a la gente, con un presupuesto que este año alcanza los 1,442 millones de pesos.



La diputada hizo un llamado a las y los presidentes municipales para aprovechar esta oportunidad, recordando que el periodo de ventanilla para la presentación de proyectos cierra este 26 de marzo, por lo que es fundamental que los ayuntamientos registren sus propuestas en tiempo y forma ante la Secretaría de Finanzas y Administración.



La legisladora subrayó que este incremento presupuestal aprobado por el Congreso refleja una política pública que prioriza a los municipios como el primer punto de atención de las necesidades sociales, en línea con el modelo impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la administración estatal de Alfredo Ramírez Bedolla.



“Hoy, las y los legisladores estamos fortaleciendo a los municipios con más recursos, mediante reglas claras para que cada peso se traduzca en bienestar para la gente, bajo principios de eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia”, afirmó.



Fabiola Alanís explicó que el FAEISPUM contempla un reparto equitativo de recursos entre los municipios, basado en una metodología que garantiza justicia en la asignación y prioriza a las regiones con mayores rezagos.



“Esta fórmula garantiza que el recurso no sea asignado de manera discrecional. Desde el Congreso estamos acompañando a los municipios para que accedan a estos recursos y los conviertan en obras que transformen la vida de la gente. Ese es el sentido de gobernar: estar cerca, escuchar y resolver”, señaló.





Fabiola Alanís destacó que el diseño del fondo responde a una auténtica visión municipalista, al permitir que el 70 por ciento de los recursos se destine directamente a proyectos propuestos por los propios ayuntamientos, mientras que el resto se orienta a obras de impacto regional.