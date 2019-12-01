Fabiola Alanís celebra los logros sociales de la 4T en Michoacán; este proyecto de país representa la dignidad, la esperanza y la vida, destacó

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Noviembre de 2025 a las 12:27:03

Morelia, Michoacán, a 29 de noviembre de 2025.- Fabiola Alanís celebró los siete años del comienzo de los gobiernos de la Cuarta Transformación en México y expresó su respaldo a los resultados que se han logrado desde el gobierno federal en materia social y económica, además, sostuvo que en Michoacán se trabaja de manera intensa para replicarlos con una visión territorial clara y solidaria.

Al asistir a la asamblea informativa de los comités seccionales de Morena, Fabiola Alanís reiteró que entre 2018 y 2024 el país logró un avance histórico, ya que de acuerdo con datos del INEGI,13.4 millones de mexicanas y mexicanos salieron de la pobreza multidimensional, de los cuales, más de 400 mil son de Michoacán.

Este logro, dijo Fabiola Alanís, confirma que el modelo de bienestar y justicia social de la 4T funciona, porque ya benefició a millones de familias al elevar su salario real y mejorar su poder adquisitivo, restituyendo derechos básicos.

“Estos resultados no son casualidad, son consecuencia de políticas públicas decididas: salario digno, inversión social, programas de bienestar y oportunidades reales, demuestran que sí es posible cambiar la vida de las personas cuando hay voluntad política”, enfatizó.

La diputada de Morena señaló que el incremento del salario mínimo real y la inversión en programas sociales desempeñó un papel fundamental en esta reducción, pues se estima que más de la mitad del descenso en pobreza se debe a las alzas salariales.

También se refirió a la mejora de las condiciones laborales y mayores oportunidades para millones de trabajadoras y trabajadores, con el respaldo de políticas de inclusión, seguridad social y justicia económica.

Para Michoacán, afirmó Fabiola Alanís, estos avances han representado la oportunidad de fortalecer la economía del campo, garantizar empleo digno, asegurar salarios justos, impulsar infraestructura y reconstruir el tejido social.

“Michoacán tiene que seguir siendo parte esencial de la transformación, tenemos que asegurar que el bienestar llegue a cada municipio, a cada comunidad. Eso es lo que defiendo desde el Congreso del Estado”, expresó la diputada.

Finalmente, llamó a las y los michoacanos a conservar la esperanza: “Estos datos son el reflejo de miles de historias de superación, de familias con dignidad recuperada, de empleos dignos y de oportunidades reales. Este proyecto de país representa la vida, la dignidad, el futuro para nuestra gente”.