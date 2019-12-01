Fabiola Alanís: Beca Gertrudis Bocanegra fortalece inversión social histórica de la 4T en Michoacán; en febrero comenzará su dispersión

Morelia, Michoacán, a 6 de enero de 2026.– La presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Fabiola Alanís, destacó que la inversión en programas sociales anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que supera 1 billón de pesos a nivel nacional, representa el mayor esfuerzo de justicia social en la historia reciente del país y consolida a los programas de bienestar como derechos constitucionales y no como apoyos discrecionales.

La legisladora subrayó que tan solo en pensiones y programas de bienestar —como la Pensión para Adultos Mayores, Mujeres Bienestar, Personas con Discapacidad, Madres Trabajadoras y Sembrando Vida— se destinarán 663 mil 719 millones de pesos, beneficiando a 20 millones 334 mil 248 derechohabientes en todo México. A ello se suma una inversión de 128 mil 627 millones de pesos en becas educativas como Rita Cetina, Benito Juárez y Jóvenes Construyendo el Futuro, pilares para garantizar el derecho a la educación y al empleo digno.

Fabiola Alanís resaltó que, en el caso de Michoacán, el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia incorpora una acción estratégica adicional con la creación de la Beca Gertrudis Bocanegra, que beneficiará a más de 80 mil estudiantes de educación superior, a partir de febrero, con un apoyo directo para transporte, especialmente para jóvenes que estudian lejos de sus comunidades.

Destacó que Michoacán cuenta con más de 1.2 millones de beneficiarios de los diversos programas sociales, que representan un tercio de la población quienes reciben más de 35 mil millones de pesos anuales de manera directa, de ahí la relevancia de la inversión social federal y estatal.

“Estamos hablando de una política social que da tranquilidad a las familias, certeza a quienes más lo necesitan y respaldo institucional permanente. Hoy los programas sociales no dependen del humor del gobierno en turno: son un derecho del pueblo”, afirmó.

La diputada recordó que en Michoacán, ocho de cada 10 hogares son derechohabientes de los programas sociales. Y a nivel nacional, se cubre a 42 millones 916 mil 549 personas, con una inversión global de 1 billón de pesos, una cifra sin precedente que confirma el carácter profundamente social del proyecto de nación iniciado en 2018 y consolidado hoy bajo el liderazgo de Claudia Sheinbaum.

“Nunca antes el dinero público había regresado de manera tan directa a las familias. Esta inversión social es la base de la paz, porque cuando hay bienestar, educación y derechos garantizados, hay futuro”, concluyó Fabiola Alanís.