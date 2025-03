Fabiola Alanís asegura que "aunque no les guste", buscará gubernatura 

Morelia, Michoacán, a 26 de marzo del 2025.- Fabiola Alanís Sámano, diputada y coordinadora parlamentaria de Morena en el Congreso local, aseguró que "aunque no les guste", ella competirá por la gubernatura de Michoacán.

Cuestionada sobre el llamado de Morena estatal a los aspirantes a puestos de elección para el 2027, de ser prudentes y no adelantarse a los tiempos electorales, la legisladora local dijo desconocer el pronunciamiento.

"No ví su declaración, no ví qué declaración....es que ahora no hay aspirantes, yo sí quiero competir en su momento, aclarando, en cuanto se informe del calendario electoral, ahí voy a estar seguramente, aunque no les guste, ¿a quién no le gusta? Habrá gente que no les guste", expresó la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado.

Alanís Sámano, aseguró que no está en campaña y que continuará sus recorridos por los municipios, "Yo voy a seguir trabajando permanente y es mi obligación y no estamos en campaña, el calendario electoral es hasta el siguiente año y yo tengo toda la vida trabajando en territorio y visitando a los municipios y lo voy a seguir haciendo y si no les gusta es su problema", expresó la ex lider estatal del PRD.

Este martes, desde la dirigencia estatal de Morena a través de Rigoberto Márquez Verduzco, secretario de Finanzas del partido guinda, se solicitó a las corcholatas a la gubernatura apegarse a la legalidad rumbo al 2027 y no originar temas como el ocurrido en el año 2021, cuando se le canceló la candidatura a Raúl Morón Orozco.