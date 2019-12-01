Fabiola Alanís: A 15 años de su origen, Morena como instrumento de transformación, se expresa en derechos, bienestar y un nuevo proyecto de futuro*

Morelia, Michoacán, a 2 de octubre de 2026.- A 15 años del nacimiento de Morena como movimiento social y político, Fabiola Alanís destacó la evolución de un proyecto que surgió de la organización ciudadana y que actualmente se expresa en políticas públicas orientadas a ampliar derechos, fortalecer el bienestar y transformar las instituciones.

La legisladora señaló que durante los gobiernos de la Cuarta Transformación se han impulsado políticas de bienestar, infraestructura, educación, salud, vivienda y desarrollo productivo que han colocado a sectores históricamente postergados en el centro de las decisiones públicas.

“Quince años después, el reto sigue siendo el mismo que dio origen a nuestro movimiento: que la política esté al servicio de la gente y que las instituciones respondan al interés público. La transformación se mide en derechos, en bienestar y en oportunidades”, afirmó.

Fabiola Alanís destacó que, durante las administraciones federales de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, se consolidaron programas sociales de alcance nacional, nuevas políticas de vivienda y educación, así como inversiones en infraestructura y estrategias para atender las causas de la desigualdad y la violencia.

En Michoacán, señaló, esta etapa ha significado también un fortalecimiento de las capacidades institucionales y una agenda de largo plazo. Entre los instrumentos más relevantes se encuentra el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum, que contempla 12 ejes, más de 100 acciones y una inversión federal de 57 mil millones de pesos, con una participación estatal de 2 mil 700 millones.

La estrategia abarca seguridad y justicia, educación, salud, vivienda, infraestructura carretera y de agua, desarrollo económico, bienestar, cultura, atención a mujeres y jóvenes y planes de justicia para pueblos indígenas.

A agosto de 2026, el gobierno de Michoacán reportó una inversión global superior a 58 mil 248 millones de pesosvinculada al Plan, de los cuales 43 mil 916 millones corresponden a seis grandes proyectos de infraestructura, entre ellos la modernización de la Autopista Siglo XXI y obras para fortalecer la conectividad del estado.

En educación, el Plan contempla apoyos para más de 830 mil estudiantes, con una inversión superior a 5 mil 600 millones de pesos, además de casi 4 mil millones destinados a infraestructura educativa durante 2026.

Fabiola Alanís sostuvo que la dimensión institucional de esta transformación también se expresa en una agenda de derechos, participación comunitaria y reconocimiento de los pueblos originarios, acompañada por nuevas inversiones en salud, vivienda, infraestructura, campo y desarrollo regional.

“Michoacán tiene hoy una ruta de futuro. El desafío es consolidar las instituciones, cuidar los derechos conquistados y hacer que cada inversión pública se traduzca en bienestar para las familias, oportunidades para las nuevas generaciones y desarrollo para nuestras comunidades”, sostuvo.

Finalmente, afirmó que los 15 años de Morena constituyen una oportunidad para revisar el camino recorrido y, sobre todo, para mantener una visión de futuro basada en derechos, justicia social, participación ciudadana y bienestar.

“La historia de estos 15 años demuestra que los cambios profundos se construyen desde la sociedad y se convierten en instituciones cuando existe organización y voluntad democrática. En Michoacán tenemos la responsabilidad de convertir esta nueva etapa de inversión y transformación en un proyecto duradero de paz, bienestar y prosperidad compartida”, concluyó.