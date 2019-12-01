Exsecretario del PAN en Michoacán critica "autoritarismo" y falta de unidad interna; acusa a Marko Cortés de operar por fines grupales

Morelia, Michoacán, a 3 de diciembre de 2025.- Javier Estrada Cárdenas, exsecretario del Comité Estatal del PAN, acusó que al interior de Acción Nacional Michoacán se vive bajo un autoritarismo, que solo vela por intereses grupales.

En entrevista, el exdiputado local dijo lamentar que el instituto político no pase por su mejor momento, apuntó que incluso tras el asesinato de Carlos Manzo Rodríguez, edil de Uruapan, prácticamente desvanece al albiazul.

"Lamentablemente creo que hoy no vive su mejor momento, sin duda creo que tenemos un personaje político con una gran presencia en la capital, pero que no se le ha sabido arropar desde mi muy particular punto de vista generándole una estructura respetable hacia el interior del Estado. Veo yo que el tema grupal es más cuidado que hacer una construcción política para que de verdad se generen posibilidades de acceder a una gubernatura", comentó el panista.

Estrada Cárdenas enfatizó la ausencia de unidad y una construcción política sólida.

"Aquí el tema es Marko Cortés; por un lado le opera Carlos Quintana con Armando Tejeda y por el otro José Manuel Hinojosa, pero quien lleva la batuta y hace las negociaciones a nivel nacional poniendo a Michoacán es Marko Cortés y la verdad es que yo no tendría ningún inconveniente, pero lo hacen para fines muy particulares, no lo hacen para fines sociales, no lo hacen incluso para que al partido le vaya mejor", señaló.

El exsecretario general recordó los resultados electorales recientes, mencionando que a pesar de obtener 100 mil votos más que en la dirigencia anterior, el partido pasó de tener ocho diputados a solo cuatro en el Congreso local, sugiriendo que hubo "operaciones quirúrgicas para obtener un resultado adverso".