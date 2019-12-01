Expresa Felifer Macías su respaldo a Tania Ruiz Castro ante sus posibles aspiraciones para contender por la presidencia municipal de Querétaro

Expresa Felifer Macías su respaldo a Tania Ruiz Castro ante sus posibles aspiraciones para contender por la presidencia municipal de Querétaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Noviembre de 2025 a las 17:19:41
Querétaro, Querétaro, a 11 de noviembre de 2025.- El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías Olvera, expresó su respaldo a la directora del Sistema Municipal DIF, Tania Ruiz Castro, ante las versiones que señalan sus posibles aspiraciones para contender por la presidencia municipal en el próximo proceso electoral.

Destacó la labor de Ruiz al frente del DIF, en coordinación con Adriana Olvera, presidenta del patronato. 
“Han generado un bien enorme en adultos mayores, niñas y niños. Imprimieron una marca de servicio público muy sensible y cercana a la gente”.

El edil calificó a Ruiz Castro como una mujer líder en el estado, con trayectoria empresarial y vocación de servicio. “Cualquier proyecto que ella emprenda, en lo personal o en lo político, tendrá mi respaldo. Es un gran perfil y ejemplo para muchas mujeres”.

Respecto a la posibilidad de que funcionarios de su gabinete participen en el próximo proceso electoral, Macías fue enfático en que todos los integrantes de su equipo están concentrados en sus responsabilidades actuales. “Así como a mí no me distraen encuestas ni campañas, mi equipo tiene la encomienda de no distraerse en temas político-electorales. Hay muchos resultados que entregar”.

Sobre posibles lineamientos para quienes deseen participar en la contienda, el alcalde indicó que aún no se han definido condiciones específicas, como renuncias anticipadas, pero reiteró que el enfoque institucional sigue siendo el trabajo diario.

En otro tema, Macías respondió a denuncias ciudadanas sobre problemas en drenajes en la zona norte de la capital. Reconoció que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) no ha dado respuesta debido a la falta de titular en la delegación, pero aseguró que el municipio está atento a los reportes y dispuesto a intervenir en coordinación con las autoridades competentes.

