Expone Bedolla, hay alcaldes detrás de bloqueos de productores en Michoacán

Expone Bedolla, hay alcaldes detrás de bloqueos de productores en Michoacán
Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 25 de Noviembre de 2025 a las 13:08:17
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 25 de noviembre del 2025.- Luego de que productores del campo volvieron a tomar carreteras y autopistas a nivel nacional, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla expuso que en Michoacán hay alcaldes detrás de los bloqueos carreteros; aseguró que se han ocasionado afectaciones a la ciudadanía que podrían ser innecesarias.

En entrevista con medios de comunicación, el mandatario estatal señaló que se tienen identificados algunos presidentes municipales que están detrás de los bloqueos, por lo que pidió no desvirtuar la lucha del campo al tener injerencias político-partidarias.

Aseguró que los productores son atendidos por la Secretaría de Gobernación desde hace algunos meses por instrucciones de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Ramírez Bedolla recalcó que en Michoacán cerca de 82 mil productores de maíz, arroz, lenteja, trigo, frijol, crédito soberano, fertilizantes gratuitos, precios de garantía, apoyos del Bienestar, entre otros. 

Finalmente, destacó que las carreteras federales del estado están libres.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Decomisan al menos 30 mil litros de huachicol y 10 mil de gas LP en Tabasco
CDMX desplegará 600 mujeres policías por marcha del 25N
Arrancones en Puebla terminan en tragedia; hay 2 muertos y una mujer herida de gravedad
Vinculan a proceso a presunto agresor sexual de su hijastra en Uruapan, Michoacán
Más información de la categoria
Estrategia Nacional de Seguridad reduce 54% el robo a transportistas en siete años
Decomisan al menos 30 mil litros de huachicol y 10 mil de gas LP en Tabasco
¡Hay tiro!: Carlos Tafolla reta a Noroña a “platicar” tras críticas contra Grecia Quiroz
¡A lo Roberto Madrazo!: cachan a alcaldesa morenista haciendo trampa en carrera de 10 kilómetros; los hizo en 30 minutos
Comentarios