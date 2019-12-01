Expone Bedolla, hay alcaldes detrás de bloqueos de productores en Michoacán

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 25 de Noviembre de 2025 a las 13:08:17

Morelia, Michoacán, a 25 de noviembre del 2025.- Luego de que productores del campo volvieron a tomar carreteras y autopistas a nivel nacional, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla expuso que en Michoacán hay alcaldes detrás de los bloqueos carreteros; aseguró que se han ocasionado afectaciones a la ciudadanía que podrían ser innecesarias.

En entrevista con medios de comunicación, el mandatario estatal señaló que se tienen identificados algunos presidentes municipales que están detrás de los bloqueos, por lo que pidió no desvirtuar la lucha del campo al tener injerencias político-partidarias.

Aseguró que los productores son atendidos por la Secretaría de Gobernación desde hace algunos meses por instrucciones de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Ramírez Bedolla recalcó que en Michoacán cerca de 82 mil productores de maíz, arroz, lenteja, trigo, frijol, crédito soberano, fertilizantes gratuitos, precios de garantía, apoyos del Bienestar, entre otros.

Finalmente, destacó que las carreteras federales del estado están libres.