Explican a notarios en Querétaro beneficios del Programa de Estímulo Fiscal Familiar por Transmisión Patrimonial

Querétaro, México, 7 de julio de 2026.- Como parte de las estrategias para que las y los queretanos accedan a descuentos en el trámite de herencias y donaciones de bienes inmuebles que implementa el municipio de Querétaro a través del Programa de Estímulo Fiscal Familiar por Transmisión Patrimonial (PEF-TP) 2026, el secretario de Finanzas, Carlos Alejandro León González, se reunió con integrantes del Consejo de Notarios para explicar el funcionamiento de este programa, que entró en vigor el 1 de julio y permanecerá vigente hasta el 31 de diciembre de 2026.

Explicó que este programa, aprobado por unanimidad por el Ayuntamiento de Querétaro, contempla estímulos fiscales en el impuesto sobre traslado de dominio y en el impuesto predial, con el propósito de apoyar la economía familiar y brindar certeza jurídica en los procesos de regularización patrimonial.

“Lo que buscamos es, precisamente, destrabar todos estos trámites que se encuentran muchas veces incluso no actuales, sino de años anteriores, y, pues, también ver de qué manera y cómo ayudarles, inclusive en materia del impuesto predial, porque cuando existe un cambio jurídico, normalmente esto se actualiza y se destopa. Y lo que buscamos también, es tener un topen35 para que esto no sea una razón de peso para que no actualicen esta transmisión de bienes”.

Señaló que a este programa pueden acceder cónyuges, concubinos, ascendientes o descendientes en línea recta, sin límite de grado, que acrediten su carácter de donatarios o herederos y sean sujetos del pago del impuesto sobre traslado de dominio respecto de la propiedad de un inmueble derivado de una donación entre vivos o de un procedimiento sucesorio testamentario o intestamentario.

Leslie Mariela Acevedo Rosas, directora de Fiscalización del Municipio de Querétaro, explicó que, en el caso de los cónyuges, será necesario acreditar el vínculo mediante el acta de matrimonio; los concubinos deberán presentar sentencia o resolución judicial correspondiente, mientras que los ascendientes o descendientes en línea recta, sin límite de grado, deberán comprobar el parentesco mediante actas de nacimiento e identificaciones oficiales.

Añadió que los beneficios del programa incluyen una reducción directa en el impuesto sobre traslado de dominio, con descuentos que van del 40 al 100 por ciento, de acuerdo con el valor del inmueble y previa presentación de la constancia de no adeudo para realizar el trámite. Además, contempla reducciones en recargos y beneficios en el pago del impuesto predial, aplicables únicamente a predios urbanos edificados.