Exitosa Posada Navideña "Noche de Paz", del DIF Morelia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Diciembre de 2025 a las 21:29:58
Morelia, Michoacán, a 14 de diciembre de 2025.- Miles de familias morelianas disfrutaron de la Posada Navideña "Noche de Paz", que organizó el DIF Morelia que preside Paola Delgadillo Hernández, convirtiendo el parque lineal del bulevar García de León, en un lugar de alegría y tradición.

Desde las 6 de la tarde, niñas, niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, fueron parte de esta gran fiesta.

Con mucha alegría, las y los asistentes disfrutaron de los dulces, aguinaldos, antojitos mexicanos, piñatas, entre otras sorpresas, que se entregaron gratuitamente en los diferentes stands que se colocaron en el parque lineal.

Familias completas, parejas acompañadas por sus bebés en carreola, jóvenes con sus perros, adultos mayores del brazo de sus hijos e hijas, enmarcaron la Posada Navideña a lo largo de un bulevar iluminado y adornado con motivos navideños.

Durante el recorrido que realizó el Presidente Municipal, Alfonso Martínez Alcázar, destacó la gran participación de la gente en esta posada familiar y que en su primera edición, resultó un evento exitoso.

Agregó que eventos como estos, promueven la convivencia y fortalecen la construcción de la paz, a través de actividades que incentivan las tradiciones, pero sobre todo, los valores.

