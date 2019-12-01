Existe interferencia externa en proceso de elección de Rector de la UMSNH a nueve meses del proceso: Yarabí Ávila

Autor: Amanda Bautista Rodriguez / Noventa Grados | Fecha: 23 de Marzo de 2026 a las 17:26:07

Morelia, Michoacán, a 23 de marzo de 2026.- A nueve meses de que inicie el proceso formal para la elección del próximo Rector o Rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), la Rectora Yarabí Ávila González señaló que ya existen agentes externos a la institución interviniendo para generar alianzas políticas de cara a la sucesión.

En declaraciones recientes, Ávila González reconoció que la Universidad Michoacana es el "corazón intelectual pero también político del Estado de Michoacán", lo que explica el interés de actores foráneos.

La Rectora hizo un llamado a respetar los tiempos y la autonomía del Consejo Universitario.

Cambios Internos en Puerta

La Rectora Ávila indicó que, además de la contienda por la Rectoría, la vida interna de la universidad se encuentra en un periodo de renovación administrativa.

"Tenemos ahorita muchísimas cuestiones como designación de consejos técnicos, el consejo universitario, designación de 22 directores de facultades ", detalló Ávila. Estos cambios se concretarán en julio, cuando cambien 98 personas en el Consejo Universitario, lo cual es un paso previo necesario antes de establecer la ruta para la elección del nuevo Rector a finales de año.

Respecto a su futuro personal o posibles aspiraciones políticas, la Rectora reiteró su enfoque en la gestión actual. "No podemos estar pensando en siguientes posiciones si no sacamos la que tenemos actual bien". Subrayó que su prioridad es asegurar una transición ordenada y entregar un diagnóstico completo al próximo rector o rectora, un proceso que considera una "prueba para la madurez de nuestra comunidad universitaria".

Ávila González recordó que la elección del próximo rector se regirá por el nuevo modelo que incluye la votación de los tres sectores (administrativos, docentes y estudiantes) para conformar un cuarteto que será presentado al Consejo Universitario.