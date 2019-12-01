Existe coordinación para mantener la paz en Querétaro: Felifer Macías 

Existe coordinación para mantener la paz en Querétaro: Felifer Macías 
Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 22 de Febrero de 2026 a las 21:24:36
Querétaro, Querétaro, a 22 de febrero de 2026.- El presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando Macías Olvera, dirigió un mensaje a los habitantes de la capital para dar a conocer que desde temprana hora se comenzaron a realizar distintas acciones preventivas en materia de seguridad, luego de que se dieran a conocer hechos violentos en distintos puntos del país, principalmente en Jalisco.

Mencionó que desde la tarde de este domingo se reunieron titulares de distintas dependencias encabezados por el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, para determinar y poner en marcha acciones y operativos preventivos en distintos puntos de la capital y de todo el estado.

“Durante este domingo hemos dado seguimiento puntual a los hechos ocurridos en Jalisco y en diferentes puntos del país con el gobernador Mauricio Kuri y distintas instancias de seguridad estatales y federales; juntos hemos implantado distintas acciones de prevención”, dijo.

Afirmó que existe coordinación entre todos los niveles de gobierno para poder mantener el orden, seguridad y tranquilidad de los habitantes de la ciudad capital, la cual se ha mantenido como una demarcación de paz.

“Quiero compartirles que con responsabilidad estamos reforzando el monitoreo y la presencia operativa para proteger a nuestra ciudad; les comparto que nuestra ciudad está tranquila y que estamos trabajando en total coordinación con autoridades estatales, federales, con el Ejército Mexicano, Guardia Nacional, bajo el liderazgo de nuestro gobernador Mauricio Kuri, juntos estamos sumando esfuerzos para mantener el orden y cuidar lo más importante a nuestras familias”.

Llamó a la ciudadanía a no caer en noticias y publicaciones falsas para agitar y generar psicosis social; “es muy importante que evites caer en rumores y en desinformación sin sustento que en estos casos puede surgir en redes sociales”, concluyó.

