Exige Ricardo Mejía frenar el “tortuguismo” en la Fiscalía de Coahuila

Saltillo, Coahuila, 6 de abril del 2026.- Tras revelarse que la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) registró 85 quejas en la Región Centro durante el primer trimestre de 2026, el diputado federal Ricardo Mejía Berdeja calificó como “preocupante” que la justicia en la entidad siga siendo un cuello de botella para la ciudadanía.



De acuerdo con datos del organismo defensor, 19 de estas inconformidades se dirigen directamente contra servidores públicos de la procuración de justicia coahuilense; en este sentido, Mejía Berdeja señaló que este dato es reflejo de un sistema opaco encabezado por el gobernador de la entidad, que agota al ciudadano mediante el retraso injustificado de trámites y barreras burocráticas para interponer denuncias.



“Lo que estamos viendo en municipios como Monclova y la zona conurbada es un patrón de atención deficiente. El reporte de la Comisión es contundente, los ciudadanos se quejan de que no les reciben las querellas o les ponen trabas para avanzar en sus casos”, explicó el legislador.



Ricardo “El Tigre Mejía” enfatizó que, si bien la CDHEC —a través de su cuarta visitaduría— busca mecanismos de mediación y enlace directo para “destrabar” situaciones en cuestión de horas, el problema de fondo es la falta de voluntad o capacidad en las agencias del Ministerio Público de la entidad del país.



“Es positivo que la Comisión actúe como enlace, pero la justicia no debería depender de que un visitador llame para que el Ministerio Público haga su trabajo”, subrayó Mejía Berdeja. “El derecho a una justicia pronta y expedita es constitucional, no un favor que se negocia mediante convenios de coordinación”.



Aunque el balance oficial resalta que no se han registrado casos de extorsión en este periodo, el legislador federal explicó que “en muchas ocasiones el ciudadano evita presentar una denuncia formal ante actos de intimidación; la falta de atención adecuada y la lentitud procesal son, en sí mismas, formas de vulnerar los derechos humanos de las personas”.



Finalmente, “El Tigre” Mejía, quien también preside la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, hizo un llamado a la Fiscalía General del Estado para que la “respuesta favorable” que mencionan ante la Comisión se traduzca en resultados tangibles para las víctimas y no solo en acuerdos de escritorio.



“Seguiremos vigilantes de que estás 85 quejas no queden en el archivo. Coahuila y todo el país, necesita una procuración de justicia que sea aliada de la gente, no una oficina de trámites interminables”, concluyó el legislador federal.