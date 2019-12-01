Exige Reyes Galindo sanción ejemplar a feminicidio de Maritza Espino e inmediata ubicación de 2 menores de edad

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Diciembre de 2025 a las 20:44:34
Morelia, Michoacán, a 3 de diciembre de 2025.- "Las autoridades competentes deben acelerar los procesos para esclarecer de manera inmediata el feminicidio de Maritza Espino, joven de 28 años desaparecida en Uruapan el 24 de noviembre, quien  desafortunadamente fue hallada sin vida de una manera muy cruel el pasado sábado 30", exclamó el diputado local Reyes Galindo.

 Al tomar la palabra durante la sesión de este miércoles,  el coordinador parlamentario del Partido del Trabajo, exigió que no debe perderse el timbre durante los procesos de investigación para que pronto den con el paradero del culpable, además de que están en riesgo las hijas de Maritza, ambas menores de edad de 4 y 6 años. 

"Las menores, identificadas como Maritza Natalia D. E., de 4 años, y Sofía Camila D. E., de 6, cuentan con cédulas activas del protocolo Alerta Amber Michoacán y fueron vistas por última vez en la colonia Centro de Uruapan, desde entonces no se tiene información sobre su paradero", acotó el legislador. 

Agregó que hay una gran preocupación por parte de sus familiares y la sociedad en general, ante le riesgo que corren y no pueden dejar pasar ni un minuto para ubicarlas, por ello es inminente que se apliquen todos lo protocolos de seguridad para encontrarxlas con bien lo más pronto posible.

