Exige PRI Michoacán investigar señalamientos contra Amílcar Olán, socio de Andy López Beltrán: Verónica Gómez

Morelia, Mich., a 02 de octubre de 2026.- Ante los señalamientos periodísticos sobre los presuntos vínculos del empresario Amílcar Olán con los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador y sus negocios relacionados con medicamentos, obras ferroviarias y contratos con gobiernos de Morena, Verónica Gómez de la Rosa, secretaria de Innovación Digital del PRI Michoacán, demandó una investigación que permita esclarecer los hechos y determinar si existieron actos de corrupción o tráfico de influencias.

“Necesitamos una investigación clara, que se revisen los contratos, que se revisen los recursos públicos, que se determine quiénes participaron y quiénes se beneficiaron. Y pues si no hubo ningún delito, que también se diga claramente, hasta disculpas le podemos pedir. Pero si hubo corrupción, tráfico de influencias o cualquier otro delito, entonces que haya consecuencias”, señaló.

El caso cobró relevancia luego que el periodista Irving Pineda, de Azteca Noticias, localizara al empresario en Lugano, Suiza, mientras que en México continúan las interrogantes sobre sus actividades.

Asimismo, recordó que la Fiscalía General de la República ha señalado que actualmente no existe una orden de aprehensión en su contra, por lo que los señalamientos periodísticos no constituyen pruebas de culpabilidad y corresponde a las autoridades determinar si existe alguna responsabilidad legal.

Gómez de la Rosa enfatizó que los recursos públicos pertenecen a todos los mexicanos y que su posible uso irregular afecta directamente a la población, particularmente en sectores prioritarios como la salud, donde persisten importantes necesidades.

“Cuando hablamos de recursos públicos no estamos hablando del dinero de un partido o de otro, estamos hablando del dinero de todos los mexicanos, del que hace tanta falta en los hospitales, por ejemplo”, dijo.

Finalmente, hizo un llamado a que la justicia mexicana actúe con la misma seriedad, independencia e imparcialidad que en cualquier otro caso, sin importar si las personas involucradas son empresarios, funcionarios públicos, opositores o tienen cercanía con el poder.

“Si el gobierno sostiene que nadie está por encima de la ley, este caso tiene que investigarse con la misma seriedad de cualquier otro. No importa si se trata de un empresario, de un funcionario, de un opositor o alguien así cercano al poder”, indicó.