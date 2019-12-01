Exige PRI atención urgente a inseguridad y obras inconclusas en la Carretera 57 

Querétaro, Querétaro, a 7 de abril de 2026.- La diputada federal, Abigail Arredondo Ramos advirtió sobre la grave situación que enfrenta la Carretera 57, una de las más transitadas del país y considerada entre las más peligrosas por lo que recordó que el 25 de marzo, pasado, legisladores del PRI presentaron un punto de acuerdo para exigir soluciones inmediatas a los problemas de inseguridad y a las obras inconclusas que afectan diariamente a miles de ciudadanos y transportistas.

Enfatizó que el PRI ha insistido en regular el uso de doble remolque y semirremolque, así como en atender las condiciones laborales de los operadores. “No podemos seguir normalizando esta situación. La carretera 57 afecta la economía, la seguridad y el tiempo de todos los mexicanos”.

Señaló que las obras de rehabilitación iniciadas en febrero de 2020, con fecha de conclusión prevista para diciembre de ese mismo año, llevan casi seis años sin terminar. “Son proyectos mal planeados, interminables, que se suman al caos vial y a la inseguridad”.

Recordó que, de acuerdo con el Instituto Mexicano del Transporte, entre 2016 y 2020 los tramos queretanos de la carretera acumularon mil 388 accidentes, con 183 personas fallecidas y pérdidas materiales superiores a 2.7 millones de dólares.

Mientras que, dijo, el anuario de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes reportó que en 2024 se registraron 417 percances, de los cuales 97 fueron colisiones con víctimas, dejando 42 muertos y 100 lesionados. Los daños materiales alcanzaron 4.1 millones de dólares, la cifra más alta en una década.

Arredondo Ramos refirió que la Carretera 57, junto con la México-Puebla, concentra el 29 por ciento de los robos a transporte de carga a nivel nacional. En 2025, los atracos aumentaron un 30 por ciento, especialmente en el tramo de San Juan del Río y la zona 57B. Transportistas denuncian vigilancia insuficiente, sobre todo en horarios nocturnos.

“Según la Guardia Nacional, las principales causas de los accidentes son colisiones por alcance, exceso de velocidad y falta de distancia de seguridad. Los camiones de carga y autobuses encabezan la lista de responsables”.

Destacó que el 48 por ciento de los percances están relacionados con operadores cansados, que conducen hasta 12 o 14 horas seguidas debido a dobles o triples jornadas.