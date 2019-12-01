Exige MC de Michoacán coordinación en seguridad; cambio en SSP revela falta de confianza federal

Morelia, Michoacán, a 18 de noviembre de 2025.- Víctor Manríquez González, líder estatal de Movimiento Ciudadano (MC), interpretó el cambio en la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán como una señal de que la Federación no tenía confianza en el titular de la SSP.

El exlegislador local señaló que la remoción, ocurrida pocos días después de que se afirmara que el funcionario estaba firme, envía un mensaje de desconfianza hacia el gobierno estatal en materia de seguridad.

Expresó su deseo de que, a pesar de esta situación, se logre establecer una coordinación efectiva. "Hoy ojalá se puedan coordinar porque viene la mayoría del gobierno federal, gobierno del estado, diputados locales, presidencias municipales, todos son casi del mismo partido político y es cuando más debería de estar aceitado el tema tanto de las políticas públicas y el tema de seguridad, y lamentablemente en Michoacán no es así y, como no es así, estamos viviendo una situación compleja y difícil en el estado", indicó en entrevista con diversos medios de comunicación Manríquez González.

Con respecto al "Plan Michoacán por la Justicia", pidió que se dé una estructura con objetivos y resultados o, de lo contrario, estará destinado al fracaso.

"Ojalá nos estemos equivocando y tengamos un buen resultado, porque lo que requerimos es mayor seguridad y estabilidad en el Estado de Michoacán. Lo que está sucediendo en nuestro Estado es un tema muy complicado. Ya no lo dicen los partidos políticos o los que estamos en la política, sino lo están viviendo todas y todos los michoacanos", puntualizó.