Exige MC de Michoacán coordinación en seguridad; cambio en SSP revela falta de confianza federal

Exige MC de Michoacán coordinación en seguridad; cambio en SSP revela falta de confianza federal
Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 18 de Noviembre de 2025 a las 17:40:41
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 18 de noviembre de 2025.- Víctor Manríquez González, líder estatal de Movimiento Ciudadano (MC), interpretó el cambio en la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán como una señal de que la Federación no tenía confianza en el titular de la SSP.

El exlegislador local señaló que la remoción, ocurrida pocos días después de que se afirmara que el funcionario estaba firme, envía un mensaje de desconfianza hacia el gobierno estatal en materia de seguridad.

Expresó su deseo de que, a pesar de esta situación, se logre establecer una coordinación efectiva. "Hoy ojalá se puedan coordinar porque viene la mayoría del gobierno federal, gobierno del estado, diputados locales, presidencias municipales, todos son casi del mismo partido político y es cuando más debería de estar aceitado el tema tanto de las políticas públicas y el tema de seguridad, y lamentablemente en Michoacán no es así y, como no es así, estamos viviendo una situación compleja y difícil en el estado", indicó en entrevista con diversos medios de comunicación Manríquez González.

Con respecto al "Plan Michoacán por la Justicia", pidió que se dé una estructura con objetivos y resultados o, de lo contrario, estará destinado al fracaso.

"Ojalá nos estemos equivocando y tengamos un buen resultado, porque lo que requerimos es mayor seguridad y estabilidad en el Estado de Michoacán. Lo que está sucediendo en nuestro Estado es un tema muy complicado. Ya no lo dicen los partidos políticos o los que estamos en la política, sino lo están viviendo todas y todos los michoacanos", puntualizó.

Noventa Grados
Más información de la categoria
En Morelia y Erongarícuaro, Michoacán detienen a cuatro y aseguran 38 dosis de estupefacientes en las últimas horas
Michoacán con 180 detenidos por extorsión en cuatro meses: SSPC
Logra GC de Michoacán la liberación de carreteras tras sostener diálogo con comuneros, quienes exigían justicia por el fallecimiento de una joven de Santa Fe de la Laguna
Tras choques armados despliegan helicóptero artillado en límites de Apatzingán con Aguililla, Michoacán 
Más información de la categoria
Tras choques armados despliegan helicóptero artillado en límites de Apatzingán con Aguililla, Michoacán 
Quitan la vida a excandidato de la alcaldía de San Andrés Tuxtla, Veracruz
FGR busca evitar que Javier Duarte salga de prisión por buena conducta; este miércoles la audiencia
Chocan militares y célula armada en fuertes enfrentamientos en límites de Aguililla y Apatzingán, Michoacán
Comentarios