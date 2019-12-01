Exige Armando Tejeda condiciones justas para los productores del campo mexicano

Ciudad de México, 29 de octubre de 2025.- Debemos generar condiciones justas para quienes fortalecen y trabajan las tierras, para quienes alimentan a las y los mexicanos, indicó Armando Tejeda Cid, diputado federal por el Partido Acción Nacional.

El legislador michoacano enfatizó que los productores del campo requieren garantías de seguridad y que sus productos se paguen a precios justos, por lo que exhortó al Gobierno Federal a atender y dar respuesta inmediata a las demandas de las y los agricultores.

“Los productores del campo no piden otra cosa que reconocimiento a su trabajo, acceso a programas y apoyos verdaderos para tecnificar, potenciar la producción, precios justos y de garantía, que les permita tener una vida digna. Llevan 7 años sufriendo, 7 años esperando, metiéndole al campo trabajo, sudor y el poco dinero que les queda”.

Tejeda Cid explicó que en los últimos cinco años, el costo para sembrar aumentó hasta un 50 por ciento, mientras que el precio por tonelada de los productos se mantiene sin incremento. El acuerdo actual con el gobierno federal, es de 5 mil 200 pesos por tonelada y un subsidio de 950 pesos.

Detalló que derivado de la falta de recursos federales, se dejaron de producir un millón 300 mil hectáreas en todo el país; impactando a productos como el maíz que en 2018 se sembraban 27.5 millones, mientras que en 2025 se siembran 23 millones, y la importación subió un 18 por ciento; el frijol se dejó de sembrar un 40 por ciento e incrementó la importación 130 por ciento; el trigo bajó el la siembra un 10 por ciento y subió la importación un 23 por ciento; el arroz bajó el 20 por ciento y subió la importación un 14 por ciento.

El diputado panista señaló que es urgente destinar mayor recurso para la atención del campo en México y garantizar programas de semillas, fertilizantes, créditos, seguros agrícolas, abasto de agua, caminos saca cosechas, por mencionar algunos.

“Desde el 2018, con Fox tenían 48 mil millones, con Calderon sube al terminar su sexenio a 68 mil millones, un crecimiento muy importante. Después con Peña sube a 72 mil millones, y con AMLO y Claudia pierden casi 70 mil millones en los 7 años”.

Aseveró que darle justicia a las y los productores del campo es fortalecer la patria, la familia y la libertad, por lo que desde Acción Nacional continuarán impulsando iniciativas que permitan generar condiciones justas y de vida digna para las y los agricultores mexicanos.