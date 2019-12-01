Detienen a “El Sagitario”, presunto operador de grupo criminal sinaloense

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Diciembre de 2025 a las 21:22:48

Culiacán, Sinaloa, 31 de diciembre del 2025.-

Autoridades federales informaron la captura de Pedro Inzunza Noriega, alias El Sagitario, identificado como uno de los hombres de mayor confianza de Fausto Isidro Meza Flores, El Chapo Isidro, señalado por haber asumido parte de las operaciones del grupo criminal liderado anteriormente por Alfredo Beltrán Leyva.

De acuerdo con una ficha del gobierno mexicano, la detención ocurrió tras una investigación conjunta en la que participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPyC) y la Fiscalía General de la República (FGR).

Durante las indagatorias se logró ubicar un inmueble presuntamente relacionado con el detenido, conocido también como El Señor de la Silla.

Tras obtener una orden de cateo, las corporaciones ejecutaron el operativo que permitió la captura de Inzunza Noriega, así como la detención de otras tres personas.

La acción fue encabezada por la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.