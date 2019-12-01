Ultiman a tiros a un joven en Zamora, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Diciembre de 2025 a las 22:00:07

Zamora, Michoacán, 31 de diciembre del 2025.- Un muchacho quedo sin vida en la entrada de un departamento del Fraccionamiento Acanto II al ser baleado por sujetos desconocidos que huyeron a bordo de una motocicleta en el municipio de Zamora, Michoacán.

Lo anterior se registró minutos antes de las 16:00 horas de este miércoles, en la calle Epiro, área que fue resguardada por autoridades de los tres niveles de gobierno.

Mientras paramédicos de Rescate confirmaron el fallecimiento del joven Cristian Alfonso G., T., mejor conocido como "El Choco" de 20 años de edad.

La Unidad de Servicios Periciales y Policías Ministeriales arribaron al lugar para procesar la escena del crimen donde encontraron cinco casquillos percutidos calibre 9mm, posterior trasladaron el cadáver al semefo y se inició la carpeta de investigación.