Se esperan bajas temperaturas y lluvias en el país este 1° de enero

Ciudad de México, a 1 de enero de 2026.- De acuerdo a información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este jueves se prevén temperaturas mínimas de -10 a -5 grados celsius con heladas en zonas serranas de Chihuahua y Durango; de -5 a 0 grados con Baja California, Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca, y de 0 a 5 grados en zonas montañosas de Coahuila, Tamaulipas, Aguascalientes, Jalisco, Querétaro, Ciudad de México y Morelos.

Por la tarde, se pronostican temperaturas máximas de 35 a 40 grados Celsius en Sinaloa, Jalisco (costa), Colima, Michoacán y Guerrero, y de 30 a 35 grados en Coahuila, Durango (oeste), Nayarit, Oaxaca (costa) y Chiapas (costa).

Asimismo, se espera viento de componente norte de 30 a 40 km/h con rachas de 60 a 80 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas); de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Sonora y Chihuahua; de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en el golfo de California, Baja California, Coahuila, Durango, Sinaloa y costas de Jalisco y Colima, y de componente sur de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Tamaulipas.

También , se prevén lluvias muy fuertes en Baja California; fuertes en Sonora; chubascos en Baja California Sur, Chihuahua, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca); aisladas en Michoacán y Tabasco, así como la caída de nieve o aguanieve en sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua.