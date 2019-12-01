Se esperan bajas temperaturas y lluvias en el país este 1° de enero

Se esperan bajas temperaturas y lluvias en el país este 1° de enero
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Enero de 2026 a las 07:35:21
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 1 de enero de 2026.- De acuerdo a información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este jueves se prevén temperaturas mínimas de -10 a -5 grados celsius con heladas en zonas serranas de Chihuahua y Durango; de -5 a 0 grados con Baja California, Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca, y de 0 a 5 grados en zonas montañosas de Coahuila, Tamaulipas, Aguascalientes, Jalisco, Querétaro, Ciudad de México y Morelos.

Por la tarde, se pronostican temperaturas máximas de 35 a 40 grados Celsius en Sinaloa, Jalisco (costa), Colima, Michoacán y Guerrero, y de 30 a 35 grados en Coahuila, Durango (oeste), Nayarit, Oaxaca (costa) y Chiapas (costa).

Asimismo, se espera viento de componente norte de 30 a 40 km/h con rachas de 60 a 80 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas); de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Sonora y Chihuahua; de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en el golfo de California, Baja California, Coahuila, Durango, Sinaloa y costas de Jalisco y Colima, y de componente sur de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Tamaulipas.

También , se prevén lluvias muy fuertes en Baja California; fuertes en Sonora; chubascos en Baja California Sur, Chihuahua, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca); aisladas en Michoacán y Tabasco, así como la caída de nieve o aguanieve en sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua.

Noventa Grados
Más información de la categoria
En 2025 la FGE Michoacán aseguró más de 137 mil dosis de narcóticos, y detuvo a 242 personas 
Se registra incendio en Zitácuaro, Michoacán
Detienen a exalcalde de Atoyac por presunto homicidio doloso en Veracruz
Reportan dos heridos por balas perdidas en Uruapan, Michoacán
Más información de la categoria
En 2025 la FGE Michoacán aseguró más de 137 mil dosis de narcóticos, y detuvo a 242 personas 
Precio del aguacate michoacano se estabilizará con el Superbowl, afirma Alejandro Méndez
Suman 14 víctimas por descarrilamiento del Tren Interoceánico tras fallecimiento de adulta mayor
Detienen a exalcalde de Atoyac por presunto homicidio doloso en Veracruz
Comentarios