Exige Aquila a la FGR el esclarecimiento de la desaparición del Profe Toñito y del abogado Ricardo Arturo Lagunes
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Enero de 2026 a las 19:50:12
Aquila, Michoacán, a 15 de enero de 2026.- A tres años de la desaparición forzada del profesor Antonio Díaz Valencia, conocido como Profe Toñito, y del abogado Ricardo Arturo Lagunes Gasca, integrantes de la Comunidad Indígena de San Miguel Aquila llevaron a cabo una movilización pacífica para recordar su ausencia y exigir justicia.

La jornada contempló una marcha por diversas calles del municipio, una ceremonia religiosa y un encuentro en el auditorio comunal, espacio en el que se dio lectura a un posicionamiento en el que se reiteró la exigencia de que ambos sean localizados con vida.

La protesta fue encabezada por la autoridad comunal Uriel Gutiérrez y reunió a familiares, amistades y miembros de la comunidad nahua, quienes participaron en una misa en honor a los desaparecidos.

Durante el acto central, se destacó el compromiso social y la trayectoria de ambos, al tiempo que se solicitó a la Fiscalía General de la República informar sobre los avances de la investigación, especialmente tras la detención de un presunto responsable.

En el pronunciamiento, la comunidad reafirmó su lucha permanente por la memoria y la justicia de quienes no han regresado, además de exigir a las autoridades garantías de seguridad y transparencia en el seguimiento del caso.

Noventa Grados
Comentarios