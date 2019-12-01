Exhorta Neto Núñez a poner lo mejor de sus capacidades al nuevo titular de la SSP Michoacán

Exhorta Neto Núñez a poner lo mejor de sus capacidades al nuevo titular de la SSP Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Noviembre de 2025 a las 14:38:07
Morelia, Michoacán, 17 de noviembre de 2025.- El dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Michoacán, Ernesto Núñez Aguilar, manifestó su voto de confianza a José Antonio Cruz Medina, recientemente designado como secretario de Seguridad Pública en la entidad.

El también diputado federal pidió al nuevo funcionario poner lo mejor de sus capacidades, al señalar que “hoy más que nunca Michoacán lo requiere”, ante los desafíos actuales en materia de seguridad.

Núñez Aguilar destacó que la coordinación con la Federación debe ser permanente, pues solo mediante trabajo conjunto se pueden enfrentar con mayor eficacia las problemáticas que han afectado a distintas regiones del estado. Subrayó que la colaboración interinstitucional es clave para garantizar operaciones más sólidas y resultados más rápidos.

El dirigente expresó su esperanza de que, bajo esta nueva encomienda, pronto se obtengan resultados en beneficio de las y los michoacanos, fortaleciendo así las acciones para recuperar la tranquilidad en el estado.

Agregó además: “La ciudadanía necesita respuestas claras y un liderazgo firme; confiamos en que este nombramiento marque el inicio de una etapa de mejoras reales en la seguridad pública”.

