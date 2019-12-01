Exhorta Congreso de Michoacán al titular del Ejecutivo para que destine al menos el 2% del gasto total a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Morelia, Michoacán, 11 de noviembre del 2026.- El Pleno del Congreso del Estado, exhortó al titular del Poder Ejecutivo del Estado para que, en el proyecto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo para el Ejercicio Fiscal 2027, destine cuando menos el 2% del gasto total a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

El acuerdo aprobado, también establece que “en caso de que, al momento en que el Pleno de este Congreso apruebe el presente Acuerdo, el titular del Poder Ejecutivo ya hubiera remitido la iniciativa de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2027, se le exhorta respetuosamente para que haga llegar a esta Soberanía un alcance a dicha iniciativa, a fin de incorporar la asignación a que se refiere el punto anterior”.

El legislador Guillermo Valencia Reyes, impulsor de este exhorto, propuso remitir copia del presente Acuerdo a las comisiones de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda y Deuda Pública, a fin de que, con independencia de lo proyectado por el Ejecutivo, en el análisis y dictamen del paquete económico realicen los ajustes necesarios en apoyo del campo michoacano.

El diputado local señaló en la máxima tribuna del Estado, que “las y los productores michoacanos no pueden seguir cargando solos con el peso de la inseguridad, la extorsión y el abandono presupuestal. Invertir en el campo es invertir en la paz, en el empleo y en la permanencia de las familias en sus comunidades. Un campo fuerte, con productores respaldados por sus instituciones, es también un campo menos vulnerable frente a la delincuencia”, finalizó.