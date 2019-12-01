Exhorta Congreso de Michoacán al presidente municipal Alfonso Martínez, a resolver el desabasto de agua potable en las colonias de Morelia

Morelia, Michoacán, a 25 de marzo del 2026.- El Congreso del Estado, a propuesta de la diputada Giulianna Bugarini Torres, exhortó de manera urgente y enérgica al ayuntamiento de Morelia, encabezado por Alfonso Martínez Alcázar, para que asuma su responsabilidad constitucional y garantice el acceso efectivo al agua potable, implementando acciones inmediatas para resolver el desabasto en todas las colonias del municipio.

En este mismo sentido, se le solicita al Presidente Municipal de Morelia, para que en un plazo no mayor a 15 días naturales, rinda un informe público, detallado y verificable sobre las causas de desabastecimiento del agua potable.

También se le pide que, presente un plan emergente de distribución equitativa del agua; y dé a conocer un programa calendarizado de mantenimiento, reparación de fugas y rehabilitación de infraestructura.

En esta propuesta de acuerdo, también se le exhortó al alcalde, implementar mecanismos eficaces de transparencia y rendición de cuentas, haciendo pública la información relativa al uso de recursos destinados al sistema hídrico, contratos, obras y acciones realizadas.

Además, se solicitó la creación de canales de atención ciudadana eficientes, con capacidad de respuesta inmediata, que permitan atender los reportes de la población de manera digna y oportuna; y que en caso de persistir el desabasto de agua potable, se implementen medidas compensatorias para los usuarios afectados, en atención al principio de equidad y justicia en la prestación de los servicios públicos.