Exhorta Congreso de Michoacán a la FGE a instalar más Módulos de Certificación Vehicular en el Estado

Morelia, Michoacán, 11 de noviembre de 2026.- A propuesta de la diputada Adriana Campos Huirache, el Pleno de la 76 Legislatura exhortó a la Fiscalía General del Estado de Michoacán a instalar, de manera gradual, Módulos de Certificación Vehicular en, al menos, cada una de las Fiscalías Regionales, a fin de acercar a la ciudadanía la certificación de no reporte de robo vehicular y no alteración en sus números confidenciales de identificación.

Al hacer uso de la voz la diputada señaló que el robo de vehículos es uno de los delitos patrimoniales que más lastiman a las familias michoacanas, “por eso, cuando una persona compra un vehículo usado y después descubre que tenía reporte de robo o que sus números de identificación fueron alterados, no sólo pierde la unidad y el dinero invertido: también puede verse envuelta en una investigación penal sin haber cometido delito alguno”, dijo.

Por ello, las y los legisladores hicieron un llamado a la FGE a cumplir con lo establecido en su propia Ley Orgánica, e instalar los Módulos de Certificación Vehicular, servicio que sigue concentrado en sólo dos (Morelia y Zitácuaro) de las diez Fiscalías Regionales que establece dicha Ley.

“Una persona de Lázaro Cárdenas, de Coalcomán, de Apatzingán o de La Piedad que quiera comprar un vehículo usado con certeza jurídica tiene que trasladarse hasta Morelia, con el costo y el tiempo que ello implica. En la práctica, para miles de michoacanas y michoacanos el derecho que reconoce el artículo 70 se queda en el papel”, ejemplificó la parlamentaria.

Puntualizó que al cumplir su primer año de operación la certificación de no reporte de robo vehicular y no alteración en sus números confidenciales de identificación, desde el 2003, la Fiscalía había revisado 790 vehículos, expedido 706 certificados y evitado la compraventa de seis unidades con reporte de robo. Para enero de 2025, al inaugurarse formalmente el Centro de Certificación Vehicular, se habían certificado más de 2 mil 500 vehículos y detectado irregularidades en 23 unidades.

Las y los diputados respaldaron la propuesta de su homóloga por unanimidad, al considerar que el riesgo de robo ha crecido con la compraventa de vehículos a través de redes sociales y plataformas digitales. En mayo de este año, la FGE alertó a la ciudadanía sobre el aumento de fraudes en la venta de vehículos usados en plataformas como Marketplace, luego de que dos personas fueran vinculadas a proceso por estos hechos, exhortando a la población a verificar la legal procedencia de cualquier automóvil antes de concretar una compra.