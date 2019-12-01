Morelia, Michoacán, 24 de noviembre de 2026.- Las y los legisladores respaldaron la propuesta de su homóloga Fabiola Alanís Sámano, para exhortar a los Ayuntamientos del Estado, al Concejo Mayor de Cherán y a las autoridades laborales competentes, a realizar las acciones necesarias para garantizar el pago íntegro y oportuno de los salarios, aguinaldos y demás prestaciones de fin de año de las personas trabajadoras.

En sesión extraordinaria, por unanimidad se aprobó dicho exhorto debido a la proximidad del vencimiento del pago del aguinaldo del sector privado, que debe realizarse antes del 20 de diciembre de 2026, y de los plazos específicos del régimen burocrático exige promover medidas preventivas inmediatas. Un turno ordinario a comisiones podría restar eficacia al exhorto antes del cierre anual.

Al hacer uso de la voz, la legisladora señaló que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI, correspondiente al primer trimestre de 2026, reflejó que cerca de dos terceras partes de la población ocupada se desempeñaron como personas trabajadoras subordinadas y remuneradas.

“El cumplimiento de estas obligaciones conlleva una dimensión de igualdad sustantiva, pues el pago oportuno de las remuneraciones y prestaciones protege la autonomía económica de las mujeres y la estabilidad financiera de los hogares”, puntualizó la parlamentaria.

Finalmente, recordó que el aguinaldo es un derecho laboral exigible, no una gratificación discrecional. En el sector privado, el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo dispone un aguinaldo anual de, menos, quince días de salario, pagadero antes del 20 de diciembre; en el régimen burocrático estatal y municipal deben distinguirse los montos y plazos legalmente aplicables. El artículo 34 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, y contempla veinte días de sueldo antes del periodo vacacional de diciembre y veinte días en enero.