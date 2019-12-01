Exhiben a matrimonio de la 4T en fiesta VIP de la F1 en México: Accesos valuados en 170 mil pesos por persona

Ciudad de México, a 8 de agosto de 2025.- De nueva cuenta el matrimonio conformado por el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Luna, de Morena, y la diputada federal por el PT Diana Karina Barreras, está en el centro de las críticas por haber asistido a una exclusiva fiesta en el marco de la celebración del premio de la Fórmula 1 en México, cuyo acceso se estima en 170 mil pesos por persona.

Los diputados federales de la 4T, han caído en la trampa de la egolatría, por exhibir en las redes sociales su millonario estilo de vida, gastando alrededor de 5 millones de pesos en ropa de diseñador, joyería, relojes y un par de obras de arte, según algunos cálculos.

Hasta antes de que la diputada demandara a una ciudadana que la criticó en las redes sociales, logrando que fuera sentenciada al pago de una multa y a ofrecer disculpas públicas, la lujosa vida de la pareja pasaba desapercibida.

En una nueva muestra de su riqueza, fue exhibida la asistencia del matrimonio a una exclusiva fiesta de la Fórmula 1. La entrada al evento se estima en 170 mil pesos por persona.

En redes sociales, una empresa denominada Club 51 publicó un boletín asegurando que ella regaló los accesos a los legisladores. Sin embargo, esto constituye un delito y lo más grave es que Sergio Luna ha asegurado que esos accesos le fueron dados como una “cortesía”.

Club 51, cuya membresía anual asciende a 400 mil pesos, es propiedad de un político cercano a la exlideresa sindical Elba Ester Gordillo.

