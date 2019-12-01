Condenan a José Alejandro “N” a 330 años de cárcel por secuestrar y quitarle la vida al hijo de Pasalagua en Morelia, Michoacán

Morelia, Michoacán, a 8 de agosto de 2025.- Un Tribunal de Enjuiciamiento emitió sentencia condenatoria de 330 años de prisión en contra de José Alejandro “N”, al acreditar su plena responsabilidad en el delito de secuestro agravado, cometido el 12 de septiembre de 2022, contra tres hombres, en Morelia.

Sobre el particular se informó que durante las investigaciones, la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares estableció que, en la fecha señalada, Francisco Eduardo M., Jorge Iván P. y Rodrigo A., se encontraban en un domicilio ubicado en el fraccionamiento Villas del Pedregal, cuando fueron sorprendidos por personas armadas que los amagaron con armas de fuego para obligarlos a subir a un vehículo Chevrolet Spark color blanco y a un vehículo Mini Cooper, este último propiedad de Francisco Eduardo M.

Posteriormente, las víctimas fueron trasladadas a un inmueble ubicado en la calle Juan Mata, en la colonia Manantiales del Parían III, donde fueron privadas de la vida a consecuencia de disparos de arma de fuego.

La desaparición de los tres hombres fue denunciada ante la Fiscalía Especializada, que emitió la cédula de búsqueda correspondiente y emprendió actos de investigación. Las indagatorias permitieron establecer que los agraviados podían encontrarse en el inmueble referido, por lo que se solicitó y obtuvo de un Juez de Control una orden de cateo, misma que fue ejecutada y dio como resultado el hallazgo de los cuerpos, los cuales fueron trasladados al Servicio Médico Forense para practicar la necropsia de ley.

Derivado de la investigación, personal de la institución reunió datos de prueba objetivos y contundentes que permitieron establecer la participación de José Alejandro “N”, quien fue detenido con base en una orden de aprehensión en su momento.

Tras el desahogo de pruebas, un Tribunal de Enjuiciamiento lo encontró culpable y en audiencia de individualización de sanciones, se dictó sentencia de 330 años de prisión: 110 años por el secuestro agravado de José Iván P., 110 años por el secuestro agravado de Rodrigo A., y 110 años por el secuestro agravado de Francisco Eduardo M.