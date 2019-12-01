Aseguran autos de lujo, armas y estupefacientes en cateos en Nuevo León

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Agosto de 2025 a las 13:57:31

San Nicolás de los Garza, Nuevo León, a 8 de agosto 2025.- Personal de seguridad estatal logró el decomiso de automóviles de lujo, armas y estupefacientes en operativos en los municipios de San Nicolás de los Garza, así como Guadalupe.

En una primera acción, en una vivienda ubicada sobre la calle Del Carmen, en la colonia Chapultepec, en San Nicolás, donde peritos de la Agencia Estatal de Investigaciones aseguraron 13 armas cortas, ocho largas, cartuchos, cargadores, dosis de marihuana y una camioneta. Además, lograron la detención de un sujeto identificado como Gilberto “N”, de 40 años.

El segundo cateo se realizó en un inmueble situado sobre la calle José Tomás Cuéllar, en el quinto sector de la colonia Contry Sol, en Guadalupe, en ese sitio los ministeriales decomisaron dos armas cortas, seis cargadores, 500 cartuchos hábiles y dos vehículos de alta gama.

Todo lo asegurado y el hombre detenido fueron presentados ante las autoridades correspondientes para que se determine su situación legal y deslindar responsabilidades, detalló un comunicado la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJ).