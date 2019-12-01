Hallan cadáver en Tingambato, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Agosto de 2025 a las 15:29:25

Tingambato, Michoacán, a 8 de agosto de 2025.- El cuerpo sin vida de un hombre el cual presentaba huellas de violencia fue localizado en un paraje de la carretera Uruapan-Pátzcuaro en esta municipalidad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de la presencia del cuerpo sin vida de una persona en el referido lugar.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal quienes tras confirmar el reporte, solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la FGE quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un individuo el cual presentaba golpes diversos, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.