Hallan cadáver en Tingambato, Michoacán

Hallan cadáver en Tingambato, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Agosto de 2025 a las 15:29:25
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Tingambato, Michoacán, a 8 de agosto de 2025.- El cuerpo sin vida de un hombre el cual presentaba huellas de violencia fue localizado en un paraje de la carretera Uruapan-Pátzcuaro en esta municipalidad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de la presencia del cuerpo sin vida de una persona en el referido lugar.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal quienes tras confirmar el reporte, solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la FGE quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un individuo el cual presentaba golpes diversos, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Acusan al gobierno del incendio al antimonumento +43;  “quieren borrar rastros de desaparecidos antes del mundial de futbol”
Hallan cadáver en Tingambato, Michoacán
Condenan a José Alejandro “N” a 330 años de cárcel por secuestrar y quitarle la vida al hijo de Pasalagua en Morelia, Michoacán
Aseguran autos de lujo, armas y estupefacientes en cateos en Nuevo León
Más información de la categoria
Capturan a presunto implicado en homicidio de delegado de la FGR en Tamaulipas
Aprehenden en Morelia, Michoacán a sujeto buscado en Estados Unidos por explotación sexual de menores
Madre de Fernandito exige justicia para su hijo tras recibir su cuerpo; lo ultimaron por un préstamo de mil pesos
Exhiben a matrimonio de la 4T en fiesta VIP de la F1 en México: Accesos valuados en 170 mil pesos por persona
Comentarios