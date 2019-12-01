Madre de Fernandito exige justicia para su hijo tras recibir su cuerpo; lo ultimaron por un préstamo de mil pesos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Agosto de 2025 a las 11:49:10

Los Reyes La Paz, Estado de México, 8 de agosto del 2025.- El cuerpo de Fernandito, niño de 5 años de edad que fue secuestrado y asesinado por un préstamo de mil pesos en el Estado de México, ya fue entregado a sus familiares.

Autoridades de la Fiscalía General de Justicia (FGJEM) culminaron las diligencias correspondientes e hicieron entrega del cuerpo del menor.

Ahora ‘Fernandito’ regresó con sus seres queridos en la Los Reyes La Paz, municipio mexiquense; cabe mencionar que donde vivía el niño con su familia se trata de una zona de condiciones precarias, donde no hay agua potable, drenaje ni calles pavimentadas.

La casa donde habitaba el menor es de lámina y ladrillos, en tanto que el velorio se llevó a cabo en una carpa instalada en un camino de terracería aledaño.

“Es lo único que yo quiero, que se haga justicia para el menor, quiero justicia para él”, dijo la madre.

Cabe recordar que Fernandito era un niño de 5 años de edad que fue tomado como garantía para el pago de un préstamo de mil pesos, aproximadamente, en hechos que ocurrieron en la colonia Ejidal el Pino de Los Reyes La Paz.

La abogada Fabiola Millán señaló que la madre del menor pidió prestado a una vecina para cambiarse de casa.

Tras retrasarse en el pago del préstamo, la vecina, identificada como Ana Lilia N. acudió en compañía de su hija Lilia N. a la casa de la mujer para reclamarle.

Con la finalidad de asegurar el pago, relató la abogada, la vecina y su hija se llevaron secuestrado a Fernandito el pasado 28 de julio.

La madre denunció lo sucedido ante el DIF Municipal y la Fiscalía correspondiente, sin embargo, no logró recibir ayuda de las autoridades.

Un colectivo denominado Amor y Rabia apoyó a la mujer y consiguió que policías ingresaran, el 4 de agosto, al domicilio donde el menor estaba retenido, sin embargo, ya fue muy tarde, una vez que Fernandito fue hallado sin vida dentro de bolsas de plástico, sin que hasta el momento se conozca a ciencia cierta su causa de muerte.